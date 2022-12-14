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    肇逃案竟演變成官警包庇警友會主任 台南警界、地方驚訝

    麻豆警分局警友會洪姓主任（左）被指控肇事逃逸後被官警包庇放水，分局長林中興（右）自請處分。（讀者提供）

    麻豆警分局警友會洪姓主任（左）被指控肇事逃逸後被官警包庇放水，分局長林中興（右）自請處分。（讀者提供）

    2022/12/14 23:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆警分局警方偵辦去年11月下營區1起肇事逃逸案，爆出警紀醜聞，2線3星官階吳姓偵查隊長、2線2星鄭姓警備隊長涉嫌包庇肇逃的麻豆分局警友會洪姓主任找人頂替，被撤換改調非主管職務，關鍵的這起肇逃案演變成包庇，讓警界和地方都大感驚訝。

    台南檢廉警昨天（13日）依公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌展開偵辦，帶回10人，其中，吳姓偵查隊長、時任下營分駐所長的鄭姓警備隊長、下營所田姓承辦警員分別以6到10萬元交保候傳，調離原職。涉嫌肇事逃逸的洪姓被告、涉嫌頂替的楊姓被告各被諭知5萬元交保。

    包庇案源起於去年11月19日晚間8點發生的肇逃案，在台南下營區台19甲線、南68線路口，1輛轎車和郭姓機車騎士等停紅燈，轎車右轉時不慎輾傷郭男腳背，卻直接駛離，被害人向下營分駐所報案。

    警方調閱路口監視器以車追人，發現車主竟是當時擔任麻豆警分局警友會洪姓副主任（現職為分局警友會主任），通知車主到案說明，但開車者是楊姓男子，衍生放水醜聞疑雲。

    據了解，當時被害人不要求賠償，只要求洪男道歉，但當時賓士車確實未撞倒機車，也未感覺到輪胎壓到被害人鞋子，開車者否認壓到人，拒絕道歉；麻豆分局在去年底前製作完筆錄，後來被害人與肇事者「楊男」達成和解，分局直到今年4月才將肇逃案移送檢方偵辦。未料後來傳出分局內部舉報肇逃案涉及包庇。

    洪姓警友會主任向來力挺警察，出錢出力，肇逃案爆出警方包庇他的風紀醜聞，震驚地方。

    吳姓隊長擔任外勤偵查隊長超過20年，是台南最資深的偵查隊長，辦案表現中規中矩，警界訝異都快退休的人怎可能讓楊男頂替肇事者，包庇洪姓主任？究竟是肇逃案辦案潦草，未查明肇事者？或是包庇涉嫌隱匿人犯罪？有待偵查釐清。

    鄭姓警官則是肇逃案發生時的下營分駐所所長，後來升任麻豆分局警備隊長。

    警界說，當時肇逃案在事隔幾天後通知車主到案說明，已查不出當晚是否酒駕，即使車主否認肇逃，因當時晚上視線不好也未撞到機車，犯意上應無肇逃可能，如果當時全案函送檢方偵辦就沒事了。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    肇逃案演變成官警包庇案，源起於去年11月19日晚間8時在台南下營區台19甲線、南68線這處路口的車禍。（記者楊金城攝）

    肇逃案演變成官警包庇案，源起於去年11月19日晚間8時在台南下營區台19甲線、南68線這處路口的車禍。（記者楊金城攝）

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