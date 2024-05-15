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多良火車站附近大貨車自撞山壁 司機飛出掉溝綁繩拉出

司機疑似在撞擊後飛出車外並掉溝中。（民眾提供）

司機疑似在撞擊後飛出車外並掉溝中。（民眾提供）

2024/05/15 16:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕知名的「多良火車站」附近今早發生大貨車自撞意外，一輛僅載空籃的大貨車因不明原因自撞山壁，車頭如炸裂般大敞，駕駛座司機因此飛出掉進前方溝中，但因體型較重深陷其中，最後是警消與民眾合力將他拉出。

早上6時30分許，李姓駕駛（男、46歲）駕駛大貨車沿台9線由北往南（屏東方向）行駛，途經台9線403公里路段，不明原因自撞山壁，造成李姓駕駛受傷，送台東馬偕醫院救治，無生命危險。駕駛無飲酒情形，詳細肇事原因，大武交通小隊調查釐清中。

車禍現場位在知名多良火車站附近，所幸近來已無大批遊客，否則後果可能更難以收拾。員警獲報後立即到場交通疏導並配合消防人員救護傷患，但體型較重的司機在飛出車頭後又掉進溝中，救護隊員無論如何拉扶卻無濟於事。

現場參與民眾說，司機「很明顯就是破百公斤，年輕救護隊員怎麼拉得動？」最後是將搬運毯硬塞患者身下，再由搬運毯前後把手綁上繩索，包括救護隊員和現場民眾共4人眾人合力拉了好一陣才將司機「拔」出順利後送。

大武警察分局呼籲請駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。

司機疑似在撞擊後飛出車外並掉溝中。（民眾提供）

司機疑似在撞擊後飛出車外並掉溝中。（民眾提供）

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