警涉詐團案擴大！高市林園分局1警疑為賭博網站代理商 雲檢聲押

雲林地檢署擴大追查詐騙集團案，昨到高雄帶回涉案的洪姓警員等5人。（資料照）

2024/05/15 14:55

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署日前查出高雄市林園警分局林園派出所陳姓警員，涉嫌勾結詐騙集團聲押獲准。經持續擴大追查發現，同分局港埔派出所洪姓警員也同樣涉案，昨雲檢指揮搜索林園分局港埔派出所，帶回涉嫌網路簽賭的洪姓警員等5人。檢方表示，全案依組織犯罪條例、公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博等，今早向雲林地院將洪姓警員聲請羈押、其餘4人分別予以2至3萬元交保。

此案起於去年7月，雲林地檢調查詐騙集團案，過程發現其中陳姓嫌犯的哥哥為林園分局陳姓警員，陳員涉嫌與弟弟誘人購買虛擬貨幣，還幫忙查個資，傳授詐騙話術，從中抽取2至4%利益，因涉嫌洩密、詐欺、貪污、洗錢犯行送辦，當時已遭聲押獲准，且已記2大過免職。

請繼續往下閱讀...

雲林地檢持續擴大追查發現，陳員與洪姓員警屢有金錢往來，在網路博弈網站下注。據悉，洪疑似擔任賭博網站代理商，開放權限讓賭客下注，並從中抽取佣金。昨上午雲檢指揮警政署政風室、廉政署南調組、調查局航高站、林園分局等單位發起行動，搜索洪員住處及所屬派出所等10處，並帶回洪員等5人。

雲林地檢署表示，經偵訊後，認洪姓員警等5人涉犯組織犯罪、公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、加重詐欺等罪嫌，向雲林地方法院將洪員聲請羈押，其餘4人分別以2至3萬元交保。

檢方指出，該詐騙集團組織龐大且分工精細，已陸續羈押20餘名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬，將持續追查詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法