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婦投資虛擬貨幣被騙7萬元 174公斤重量級車手「跑不動」被逮

174公斤重量級車手謝男面對員警圍捕，「跑不動」直接投降。（民眾提供）

174公斤重量級車手謝男面對員警圍捕，「跑不動」直接投降。（民眾提供）

2024/03/29 14:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕謝姓婦人誤信臉書投資詐騙，花了7萬元買虛擬貨幣結果落得一場空，謝婦報警後，警方循線找到施姓及謝姓車手，當員警持拘票追捕時，重達174公斤的謝男跑不動，只能乖乖就逮，訊後被依詐欺罪送辦。

警方指出，家住六龜的30歲謝姓婦人，日前透過臉書看到投資股票廣告，她想靠投資賺點錢，於是與對方連絡後，依暱稱「小天」的網友指示操作，匯款2萬元到「小天」指定的帳戶；幾天後，「小天」又說股票投資槓桿需10萬元，謝婦說自己身上沒這麼多現金，「小天」回她可以幫忙代墊5萬元，但剩下的5萬元要謝婦自籌5萬元購買虛擬貨幣。

謝婦同意後，本月11日中午跟對方約在超商寶來門市面交，當時由施姓男子（30歲）開車載著謝姓男子（35歲）上山，謝男從婦人手中接過5萬元後，只拿給她一張虛擬貨幣買賣同意書，就跟謝婦說交易完成。

謝婦回家後愈想愈不對勁，向警方求援後才知道自己受騙上當，警方循線查出施、謝兩人落腳在三民區，27日拘票前往逮人，體重達174公斤的謝男面對員警圍捕，直接舉雙手投降表示自己「跑不動」，乖乖束手就擒；施、謝兩人落網後對案情避重就輕，警方除將兩人依詐欺罪送辦外，並循線追查其上游及金錢流向。

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