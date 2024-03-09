騙了「阿北」480萬還要再詐520萬 警逮車手2人組

歸仁警分局逮獲前來取款的車手2人組。（民眾提供）

2024/03/09 09:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南蔡姓阿伯在網路投資股票，面交5次，共被詐騙480萬元，該犯罪集團食髓知味，再慫恿繼續加碼操作520萬元，歸仁警分局與被害人合作計誘，逮捕了車手2人組。

歸仁派出所值班員警是看到1名「歐里桑」在前方徘徊，主動前往關心，才得知該蔡姓男子在網路看到股票投資教學，基於好奇心，與對方聯絡後，卻陸續面交5次，被拿走480萬元。

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詐騙集團食髓知味，以投資儲值股票購買金為由，再次慫恿蔡男繼續加碼520萬元，被人覺得有異，但舉棋不定，才會在派出所前躊躇。

為避免嫌犯持續以「假投資」手法詐騙，警方成立專案小組規劃逮捕行動，決定計誘車手面交；昨天上午在歸仁區中正北路1家超商逮捕該犯罪集團派來收款的35歲劉姓與20歲王姓車手。

警方成功保住被害人的血汗錢，避免再遭詐騙，並查扣嫌犯工作證、收款單據，以及手機等贓證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦。

歸仁警分局長顏勤峰表示，現詐騙案件分工細膩，且高度集團化，一般民眾分辨不易，務必謹記高獲利必定伴隨高風險，若接獲可疑、簡訊或網路資訊，都可撥打165或110專線諮詢，以維護自身財產安全。

歸仁警分局逮獲前來取款的車手2人組。（民眾提供）

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