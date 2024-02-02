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男友遺失上萬元 女友貼文控警包庇撿錢人

徐女不滿警員辦案態度，涉嫌貼文影射對方包庇，被高雄高分院判有罪。（記者鮑建信攝）

徐女不滿警員辦案態度，涉嫌貼文影射對方包庇，被高雄高分院判有罪。（記者鮑建信攝）

2024/02/02 21:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕鐘姓男子遺失皮包，內有上萬元不見，徐姓女友報案後，不滿周姓員警辦案態度，在臉書「我是大社人」社團貼文，指他疑包庇撿錢人，被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，判處拘役40天定讞，得易科罰金。

據了解，2022年4月20日晚上7點多，鍾開車行經高雄市大社區中正路，不慎遺失內有1萬4千元的皮夾，尋獲時現金不見了，徐姓女友於是前往大社分駐所報案，由周姓警員受理調查。

徐女不滿周員辦案態度，乃在同年6月27日下午2點多，在「我是大社人」社團貼文，內容指「一度讓人懷疑包庇撿錢的」、「當時我還私下懷疑想說撿錢的跟他認識」等語，周員認為名譽受損，控告徐涉嫌誹謗罪，她並被橋頭地檢署提起公訴。

徐女應訊指稱，報案時有請警方調監視器，周員不但拒絕，還大吼大叫，態度惡劣，讓她有包庇撿錢的人、跟撿錢的認識的感覺，所以才貼文；況且，內容只稱「周某某」，並未指名道姓等語。

1、2審法官開庭調查，「包庇」是指袒護不正當行為，對員警來說，會引發外界有無貪瀆或違法等不當聯想，已損及周員名譽。判處徐女拘役40天定讞，如易科罰金，以1000元折算1日。

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