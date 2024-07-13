「假義交」道路施工交管 全台可見╱無合法指揮權限 若出包責任難釐清

廠商道路施工，派遣「假義交」穿上類似警察或義交衣服指揮交通，警方接獲檢舉 後，前往現場開罰。 （記者吳昇儒攝及翻攝）

2024/07/13 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕全台到處都有「假義交」！依現行法規規定，只有受過專業訓練的警察及交通義勇警察才能合法進行交通管制，引導車輛行駛方向。但全台各地都可見到，許多在道路上施工的廠商，因便宜行事找來派遣工，穿上類似義交、警察服裝在施工處進行交通管制，而這些「假義交」，並無合法指揮權限，民眾若依其指揮違規行駛，出了狀況責任恐難釐清。

廠商為省成本找派遣工假冒

許多道路施工廠商為節省成本或便宜行事，常會聘用未經過正規訓練的人員進行交通管制，正因缺乏培訓，若遇到突發事件及處理複雜交通狀況時，往往力不從心，常會出現狀況，甚至引發衝突。

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基隆市警察局交通隊組長李文雄指出，民眾在配合警察或義交指揮的情況下，就算有逆向行駛、闖紅燈等違規行為，也能阻卻違規，無須受罰；但若聽從「假義交、警察」指揮，因其無指揮權，就須自行負擔違規責任。

不過若是建築工地，屬於密閉式空間，廠商聘請的保全或是指揮人員，只要沒有強制性攔阻外面車輛，單純引導進出及疏導交通，就不違法。

李文雄說，在道路上施工的廠商聘用「假義交」指揮交通時，若有出現攔車管制的行為，最高可罰兩千四百元，民眾若發現非義交人員或警察在現場進行交通管制，可撥一一○，請警方前往查明、開罰。但若遇到正牌義交卻不聽從指揮，造成交通壅塞，最高可開罰一千八百元。

仲﻿介安排假義交 遊走法律邊緣

據悉，道路施工「假義交」全台可見，甚至衍生出人力仲介幫忙安排這種職缺，美其名為「民間交通管制人員」或是「工地義交」，誇張的是，他們會遊走在法律邊緣，要求員工穿上類似義交或警察的制服，混淆民眾視聽，降低被檢舉機率。

一名施工廠商也坦言，有些道路施工時交通環境較為複雜，若是聘請「工地義交」指揮經驗不足，常會出現狀況；若發生人員傷亡，廠商也得要承擔風險。但聘僱正牌義交成本過高，道路施工前、後各請一位，一天就得花快五千元，而人力仲介聘請的「義交」費用不到一半，希望政府能推出折衷改善方案。

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