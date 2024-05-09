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首頁　>　社會

正妹沙灘全裸拍藝術照 男偷拍傳給好友共賞被判刑

吳姓男子前年路過濱海公路時，竟偷拍1名正妹正在沙灘全裸拍藝術照，還傳送給友人觀賞，高等法院今判3月徒刑、緩刑2年。（記者楊國文攝）

吳姓男子前年路過濱海公路時，竟偷拍1名正妹正在沙灘全裸拍藝術照，還傳送給友人觀賞，高等法院今判3月徒刑、緩刑2年。（記者楊國文攝）

2024/05/09 15:25

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓男子前年騎機車經過濱海公路，撞見廖姓正妹在海邊沙灘全裸拍攝藝術照，他竟拿手機偷拍，雖遭制止，仍將影像傳給好人，最終被上傳網路。一審依違反個人資料保護法判刑3月，高等法院考量吳男拍攝時間尚短，僅傳送全裸照給1名友人，沒有在網路散布，今改判3月徒刑、緩刑2年，須向公庫支付3萬元，及參加法治教育課程2場次。可上訴。

吳男於2022年9月16日下午，騎機車行經新北市瑞芳區台二線82公里處時，發現30歲廖女所屬的拍攝團隊，在沙灘為廖女拍攝全裸藝術照，吳男拿出手機拍攝廖女的容貌及全裸，及廖女以手勢表示禁止吳男拍攝的影片，隨即騎車離去，並將影片傳送給1名黃姓友人觀賞。

不久，廖女全裸照被上傳到網路論壇上，引起網友討論；廖女發現後對吳男提告，吳男應訊坦承拍攝廖女裸照，被檢方依違反個資法起訴。

基隆地院將吳男判刑3月，得易科罰金9萬元。檢察官和吳男提起上訴。

高等法院審理後，考量吳男無犯罪紀錄，且拍攝時間尚短，僅傳送給1人，也沒有證據證明吳男涉及在網路上散布裸照，情節及惡性輕微，雖未與廖女達成和解、取得諒解，但她已對吳男提起刑事附帶民事訴訟，吳男應有所警惕，不致再犯，今改判3月徒刑、緩刑2年，須向公庫支付3萬元，及參加法治教育課程2場次。

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