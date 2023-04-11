補教老闆醋疑男師上了前妻 痛毆強拍命根子裸照

江姓補教師老闆涉對陳姓英文男師恐嚇取財、強拍下體裸照，台南高分院判江師要賠償四十四萬三千多元給陳師。（資料照）

2023/04/11 06:01

〔記者王俊忠／台南報導〕曾任學校老師並在中部經營補習班的江姓男子，其前妻邱女擔任補習班主任，江師懷疑聘任的陳姓英文男師搞上自己前妻，於2019年8月質問陳師是否與邱有染？陳否認，江毆傷陳並強拍陳師下體裸照、迫寫3張各百萬元本票，江辯稱沒做這些事。高等法院台南分院查明江師傷害、強拍裸照、迫寫本票犯行，判江要賠44萬3千多元給陳師。

台南高分院刑事庭並依恐嚇取財罪判江師1年6月徒刑。

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陳師控訴，江師在中部地區經營補習班，江的前妻邱女擔任班主任，並聘用他擔任英文老師。江男懷疑他與邱女有不正常男女關係、還計劃另開補習班，於2019年8月26日邀他到補習班見面，江質問他是否與邱女發生關係？他否認有這事。

陳師說，江男就拿鐵棍毆打他致身上多處傷勢，接著逼他簽寫3張各1百萬元面額的本票，又強拍他裸露下體命根子的照片。江並恫嚇他要兌付1百萬元，否則要公開不雅照。他受此脅迫，在同年9月底到江男的補習班交付6萬元給不知情的陳姓人士，陳民再把6萬元交給江男。

江男還拿上述的本票向法院聲請強制執行，陳師控訴他薪水6萬多元、銀行存款兩萬餘元遭到查扣，財產損失14萬多元、身心也受創，為此求償134萬多元（其中120萬元是非財產損害）。

江男則否認有毆打陳師、迫寫本票與強拍裸照行為，並指陳師簽發3張本票與交付6萬元是要成為補習班合夥制老師的合夥金。

台南高分院合議庭查出，2019年8月底，江男以LINE傳送1名男子裸露下體的照片給邱女，並對邱女說「聽說是補習班的姦夫、教英文的…」，足見江確對陳師拍下裸照；另江涉對陳師犯傷害、恐嚇取財罪，也被二審刑事庭判刑1年6月，可認定江對陳師恐嚇取財。

高分院合議庭表示，陳師向江男求償14萬3千多元的財產損害於法有據，加上精神慰撫金可請求30萬元，判江男共須賠44萬3千多元給陳師確定，不得上訴。

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