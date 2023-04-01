6移工騎電動單車到夜市偷充電被求償6萬電費 法官判賠.....2元

6名印尼籍外勞到夜市偷充電被告求償6萬元，法官依電價計算判他們只須賠2元。（記者黃佳琳攝）

2023/04/01 09:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕6名印尼籍外勞深夜騎電動單車到高雄凱旋夜市，他們拿出自備的充電器替單車充電，夜市發現後怒告竊盜並提民事求償6萬元，法官依電費計算，認為6人僅使用1度多的電，判他們應賠2元給夜市。

判決指出，2021年12月26日深夜12點多，印尼籍AIPIK（艾比）、RASTO（阿多）、SAKRONI（卡尼）、RIDIN（里定）、MARTONO（多諾）、MUHAMMAD ABDUL AJIS （阿杜）因騎乘的電動自行車電力將耗盡，他們就近前往凱旋夜市，利用自備的充電器插入夜市插座充電。

請繼續往下閱讀...

艾比等人充了半小時至1小時不等時間，被夜市許姓管理員發現有人偷電，當場報警逮人；高雄地院審理時，艾比等人坦承犯行，法官考量他們坦承犯行，態度尚可，竊電時間僅約半小時至1小時，價值微薄，依竊盜罪各判6人罰金3千元，得易服勞役，充電器沒收，且犯罪情節輕微，不用驅逐出境。

夜市另對6人提出民事告訴求償6萬元賠償，高雄簡易庭審理時，法官根據台電計價標準，算出我國每度電的計算方式，為耗電量1000元瓦特的用電器具，連續使用1小時所消耗的電量為1度，艾比等6人充電時的流動電費為每度1.39元，他們半小時至1小時，功率最大為210瓦特，夜市僅損失2元，因此判6人僅須賠償2元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法