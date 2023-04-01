為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6移工騎電動單車到夜市偷充電被求償6萬電費 法官判賠.....2元

    6名印尼籍外勞到夜市偷充電被告求償6萬元，法官依電價計算判他們只須賠2元。（記者黃佳琳攝）

    6名印尼籍外勞到夜市偷充電被告求償6萬元，法官依電價計算判他們只須賠2元。（記者黃佳琳攝）

    2023/04/01 09:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕6名印尼籍外勞深夜騎電動單車到高雄凱旋夜市，他們拿出自備的充電器替單車充電，夜市發現後怒告竊盜並提民事求償6萬元，法官依電費計算，認為6人僅使用1度多的電，判他們應賠2元給夜市。

    判決指出，2021年12月26日深夜12點多，印尼籍AIPIK（艾比）、RASTO（阿多）、SAKRONI（卡尼）、RIDIN（里定）、MARTONO（多諾）、MUHAMMAD ABDUL AJIS （阿杜）因騎乘的電動自行車電力將耗盡，他們就近前往凱旋夜市，利用自備的充電器插入夜市插座充電。

    艾比等人充了半小時至1小時不等時間，被夜市許姓管理員發現有人偷電，當場報警逮人；高雄地院審理時，艾比等人坦承犯行，法官考量他們坦承犯行，態度尚可，竊電時間僅約半小時至1小時，價值微薄，依竊盜罪各判6人罰金3千元，得易服勞役，充電器沒收，且犯罪情節輕微，不用驅逐出境。

    夜市另對6人提出民事告訴求償6萬元賠償，高雄簡易庭審理時，法官根據台電計價標準，算出我國每度電的計算方式，為耗電量1000元瓦特的用電器具，連續使用1小時所消耗的電量為1度，艾比等6人充電時的流動電費為每度1.39元，他們半小時至1小時，功率最大為210瓦特，夜市僅損失2元，因此判6人僅須賠償2元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    士檢破獲竊電集團 台電被竊284萬度電、損失1700萬
    2023/01/04 12:30

    士檢破獲竊電集團 台電被竊284萬度電、損失1700萬
    天氣影響？特斯拉1天要充6次電
    2023/01/03 16:38

    天氣影響？特斯拉1天要充6次電

    小檜溪公園首排「合康檜邑」2-4房
    偷電挖礦 父子3人判賠4千萬
    2022/11/05 05:30

    偷電挖礦 父子3人判賠4千萬
    父子挖比特幣「每天偷電上萬度」 判賠台電逾2500萬元
    2022/11/04 12:55

    父子挖比特幣「每天偷電上萬度」 判賠台電逾2500萬元

    首選好宅適居的關鍵「潛力產業+品牌建商」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播