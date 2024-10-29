桃園女童遭當街強擄猥褻 張善政臉書被義憤網友洗版

受害女童母親貼出影片，顯示歹徒光天化日在騎樓強拉女童強行猥褻，女童數度高聲尖叫、呼救。（資料照，圖取自臉書）

2024/10/29 07:20

黃邦平／核稿編輯

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當街強拉猥褻小學女童引公憤 桃園18歲男嫌深夜收押

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市驚傳10歲國小女童27日上午當街遭陌生男子強擄猥褻，市長張善政昨（28）日在臉書發文重申「精神疾病不是違法的藉口」、「市民的安全不容侵犯」，仍引發大批網友留言「務必嚴懲」、「這真的太令人擔心了，希望孩子身心康復」，也有部分網友質疑「也處理一下那位請孩童家長和解的警察吧」、「處理不當的警察要懲處」。

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桃園市龜山區發生小學女童遭男子強拉到騎樓環抱猥褻、企圖性侵，過程中女童朝路邊嘶吼「救我」，並數度企圖掙脫，幸好住附近的一名計程車司機剛好在門口掃地，聞聲前往查看並救下女童。

後續警方透過附近監視影像掌握嫌犯身分，查出涉案人為領有身心障礙手冊的中度智能障礙者林男。由於非現行犯，警方前往告誡約制，並加強巡邏防止再犯。不過有議員爆料，指警方居然透過社工問被害人「要不要和解」？怒批警方「非常缺乏同理心」。不過，龜山警分局與桃園市社會局均澄清「絕無此事」。

張善政昨在臉書發文重申「精神疾病不是違法的藉口」、「市民的安全不容侵犯」，引起不少網友留言「這真的太令人擔心了，希望孩子身心康復」、「你們不要手軟，給女童和其家人一個交代」、「感謝市長重視，性侵零容忍」、「務必嚴懲，強制就醫」。也有網友直呼「我自己有兩個女兒，看不到五秒就不敢往下看了，太心碎了」、「他是要被關起來，不是醫療好嗎？」、「請交代後續處理進度，一定要處置，不要只是文字打一打就當作沒事」。

也有一些網友砲轟「警局要被害人和解，死不承認處置不周，請問市長這方面可否能加強檢視和說明，這對被害人及家屬是二次傷害」、「真的很可惡，說那句話的警察有女兒嗎」、「也處理一下那位請孩童家長和解的警察吧！為何要女童家長和解？」、「處理不當的警察要懲處」、「請深入了解龜山分局是否有涉及吃案！避免其他警員未來也跟著有樣學樣」、「警局想息事寧人，不該好好檢討？」等。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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