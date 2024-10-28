女新二代曾任海巡小隊長 轉職創業指導新住民DIY甜點

葉麗玲（左）指導現場的新住民製作伯爵奶茶慕斯。（記者吳昇儒翻攝）

2024/10/28 10:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕母親來自印尼的新住民二代葉麗玲，曾擔任我國海巡署小隊長，婚後考量陪伴家人、小孩時間減少，決定放棄公職，轉換跑道，與丈夫一起開設烘焙工作坊，專門指導家庭進行親子互動DIY製作甜點。葉麗玲到移民署基隆巿服務站指導新住民，讓他們能夠回家與孩子們一起製作甜點，增進親子關係。

移民署北區事務大隊基隆巿服務站昨舉行家庭教育暨法令宣導活動，特別邀請印尼新二代葉麗玲分享自己求學、從事公職工作到自行創業的心路歷程，鼓勵新住民及新二代都能勇敢追逐夢想。

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服務站主任毛兆莉表示，葉女士畢業於新竹教育大學英語教學系，曾考取公職，在海巡署第二岸巡隊擔任小隊長，守護我國海岸巡防安全。但因需經常加班及輪值，陪伴家人及小孩的時間越來越少，在丈夫支持下，放棄公職投入烘焙工作，主打親子DIY，希望藉由製作甜點時的互動，增添親子關係。

葉麗玲也在活動中對新住民說，對於自己的人生不要設限，勇於突破做出改變，一定可以創造更豐富精彩的未來。

毛兆莉指出，為鼓勵更多新住民及新二代勇敢築夢，移民署第11屆新住民及子女築夢計畫開跑了，即日起至113年11月25日開放報名。詳情請上內政部全球資訊網、移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網查詢。

葉麗玲向新住民介紹甜點作法。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市服務站藉由宣導機會請新二代葉麗玲到場分享自身經歷，並指導新住民製作甜點。（記者吳昇儒翻攝）

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