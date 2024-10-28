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    驚！彰化84歲老翁才揮手 公車靠邊只見「倒栽蔥」摔落田

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田，員警先將老翁扶起來。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田，員警先將老翁扶起來。（民眾提供）

    2024/10/28 10:34

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣84歲白姓老翁在芬園鄉彰南路2段等公車，遠遠看到彰化客運公車就招手，當公車停下靠站準備載客時，老翁卻疑似失去平衡摔落路旁的稻田，無法移動，司機嚇得下車查看，馬上通報斜對面的縣庄派出所，員警趕來先幫忙扶起老翁，再由救護車送往南投縣草屯佑民醫院檢查，所幸只有擦傷，並無大礙。

    彰化警分局表示，這起意外發生在25日，監視器畫面顯示，白姓老翁原本好端端地在等候公車，看見公車來還招手示意，但不知道為何，當公車要停靠路邊載客，老翁卻失足整個人摔進稻田，由於稻田與路面高度落差約有1公尺，老翁摔落後疼痛難耐，可能因為年邁，無法靠著自己的力量起身。

    警方指出，彰化客運司機看到老翁摔落田間立即停車察看，由於派出所就在斜對面，司機馬上通報警方，員警到場，合力先把老翁扶起，再由救護車送往南投佑民醫院，老翁兒子也隨後到醫院陪同照顧。公車司機確認老翁無恙後才駕駛公車離去。

    警方調查發現，老翁疑似失去平衡才跌落路旁的稻田，所幸只有臉部有輕微擦傷，但意識清楚，並無生命危險。

    白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，見到公車靠近還揮手致意。（民眾提供）

    白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，見到公車靠近還揮手致意。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田，員警先將老翁扶起來。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田，員警先將老翁扶起來。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田，員警扶起老翁，再由救護車送往醫院。（民眾提供）

    彰化白姓老翁在芬園彰南路要搭公車，當公車靠近時卻不慎摔落一旁的稻田，員警扶起老翁，再由救護車送往醫院。（民眾提供）

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