誣指邱太三為妻回任法官關說司法院 改判黃越宏僅須登報1家道歉

媒體人黃越宏。（資料照）

2023/03/07 12:11

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人黃越宏6年前批評時任法務部長邱太三（現任陸委會主委）替妻子宋富美關說司法院而回任法官，最高法院認定宋富美回任法官符合規定，黃所言侵害邱太三名譽，去年判黃應賠償80萬元確定，至於登報道歉部份，一審判黃須在自由等4大報頭版刊登道歉聲明，高等法院更二審今審酌刊登費用對黃最有利的情形，判應在聯合報頭版刊一天道歉啟事即可，還可上訴。

黃越宏於2017年5月在法治時報撰稿並上政論節目指出，時任法務部長邱太三為了幫助妻子宋富美回任法官，2011年關說司法院；邱太三隨即召開記者會否認，限期黃越宏5天內道歉，但黃拒不道歉，邱太三提起刑事自訴加重誹謗罪，並附帶民事求償300萬元及登報道歉。

請繼續往下閱讀...

刑事部份，台北地院一審依妨害名譽罪判黃拘役50天，得易科罰金；高院認為黃越宏是合理懷疑宋富美回任法官與法官法有關係，屬可受公評事項，難以認定黃有毀謗的真實惡意，2020年10月改判黃無罪定讞。

邱太三另提起刑事附帶民事賠償，一審判黃應賠償邱80萬元，並在自由時報等4家報紙頭版刊登一天的道歉啟事；高等法院認為刑事二審已無罪確定，附帶於本案的民事求償即失之附麗，改判黃免賠、免道歉。最高法院發回更審。

高院更一審認為，宋富美回任法官均符合相關規定，黃發言前未經合理查證，所言已足令人產生邱利用影響力干預司法人事的負面印象，貶抑邱的名譽與社會評價，再次改判黃越宏應賠償邱太三80萬元，並在自由時報等4報頭版刊登道歉聲明。

上訴後，最高法院認為更一審判決黃應賠償80萬元的部分，沒有違誤，駁回上訴確定；至於刊登道歉啟事部分，由於憲法法庭憲判字2號宣告「強制道歉」違憲，廢棄發回高院另行處置。

高院更二審認為，邱太三時任法務部長，黃越宏所為已對邱的名譽造成重大，應以公開方式予以澄清，回復其名譽必要，由於邱請求自白由時報、聯合報之中擇一刊登道歉事，更二審審酌刊登費用後，判決黃在聯合報頭版刊一天道歉啟事對黃較有利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法