台中婦人10多秒被檢舉2次違規 法官判撤銷1張罰單

婦人被檢舉的中清路二段與黎路三段路口（圖左），以及中清路二段與經貿八路路口（圖右），可視為一處路口。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

2024/07/03 08:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市顏姓女子去年2月25日中午，短短10多秒開車行經台中市區兩處路口，卻在左轉車道直行，被後方汽車駕駛拍攝違規過程，這位檢舉達人還把顏女違規過程，分成兩段影片寄給警察，警察也對顏女開兩張「直行車佔用最內側轉彎專用車道」罰單，各處600元罰鍰，顏女提起行政訴訟，法官認為連續開罰2次，裁罰過當而違反比例原則，判決撤銷第二張罰單。

判決書指出，顏女上述日期的中午12時31分19秒至23秒，開車沿左轉專用車道，未左轉而逕直行通過中清路二段與黎路三段路口，10秒之後，她又於12時31分33秒至43秒，也是沿左轉專用車道未左轉，逕直行通過中清路二段與經貿八路路口，被檢舉達人（位於顏女後方）錄影，卻把影片分成兩段，分別10秒與13秒，傳給台中市警局第六分局。

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員警認定顏女「直行車佔用最內側轉彎專用車道」違規2次，開出兩張各600元罰單，顏女向台中高等行政法院地方庭提起訴訟，她強調，2張罰單違規時間都是12時31分，第一次違規既已為處罰，則不得就第開2張罰單，警方處分顯有錯誤，應撤銷第二張罰單。

法官認為，行政機關雖能連續舉發，但要有必要性及實效性，不能連續舉發的間隔過密，導致多次處罰是否過當而違反憲法的比例原則，另外，道路交通管理處罰條例第7條之1第3項規定，民眾檢舉「直行車佔用最內側轉彎專用車道」，同一輛汽車二次以上，時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，以舉發一次為限。

法官強調，顏女兩次違規，相隔僅1分鐘以內（實際約10多秒），Google地圖也顯示，上述兩處路口，是港尾子溪與中清路交叉處的兩岸，黎明路在南，經貿八路在北，可視為同一路口，也就是顏女並未行駛經過一個路口以上，據此判決第二張罰單撤銷，可上訴。

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