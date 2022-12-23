彭文正告蔡英文 委任律師張靜罵法官「混蛋」這下遭法辦

律師張靜（見圖）受彭文正委任對蔡英文提告博士論文不存在，今天下午得知敗訴後強調鐵定上訴。（記者溫于德攝）

2022/12/23 20:44

〔記者溫于德／台北報導〕媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，台北地院更一審今天下午5時判彭文正敗訴，隨後透過北院行政庭長周玉琦說明判決理由指，承審法官張詠惠認為，蔡提供給英國倫敦大學政經學院（LSE）的論文是「論文原稿」，判彭文正敗訴。另，彭的律師張靜上月30日開庭時罵張是「混蛋法官」，北院已函請地檢署與律師公會處理，至於張詠惠則視情況訴究與否。

據悉，張靜罵張詠惠是是「混蛋法官」，經政風室調查後，認為張靜涉及侵害國家法益並違反律師法，北院已函請地檢署與律師公會處理，至於張詠惠則尚未決定是否提告，視情況訴究與否。

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周玉琦稍早說明判決理由指，張詠惠認為，蔡英文取得博士學位的歷程，與卷內提出證據相符，LSE於1984年2月8日寄發通正式通知書，記載蔡英文論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒LSE博士學位。而倫敦大學、LSE等單位的聲明也都一致表明，蔡英文於1984年2月經兩位口試委員審查論文後獲頒LSE博士學位。

且蔡英文的論文經張詠惠當庭勘驗，其外觀紙張呈現泛黃成舊歲月的痕跡，應是年代久遠的舊物，雖然其散裝形式與正式論文應為釘裝成冊的樣式不符，但可認定該論文是蔡英文於1983年製作的論文原稿。

至於蔡英文雖未能提出1983至1984年間的確有獲頒LSE博士學位，而LSE等圖書館目前也沒有收藏該論文，但張詠惠認為這是圖書館保存問題，不能據此推論蔡英文是否有交論文，故判決彭文正敗訴。

北院行政庭長周玉琦。（記者溫于德攝）

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