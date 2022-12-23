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    緊咬蔡英文博士論文不放 彭文正更一審敗訴

    蔡英文的博士論文原稿，已於2019年總統府召開記者會時首度在大眾面前公開；上月底北院開庭時，律師也提供給法院作為證據。（資料照，本報合成）

    蔡英文的博士論文原稿，已於2019年總統府召開記者會時首度在大眾面前公開；上月底北院開庭時，律師也提供給法院作為證據。（資料照，本報合成）

    2022/12/23 17:26

    〔記者溫于德／台北報導〕媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，台北地院更一審上月底開庭，蔡英文的律師當庭拿出1983年博士論文「原稿」，也就是2019年總統府記者會公開展示的版本，證明蔡英文有寫博士論文、並反駁彭文正的指摘。台北地院更一審今天（23日）下午宣判，判彭文正敗訴；可上訴。

    北院上月29日開庭時，蔡英文透過律師連元龍提出英國倫敦大學政經學院（LSE）於1983年6月寄給蔡準備口試的通知文件、英國簽證，以及蓋有入出境章的護照正本；連說，蔡以LSE的文件申請簽證，以備同年10月16日入境英國，且口試委員當場告知蔡的口試已經合格，這些過程也都經過台北地檢署函詢確認。

    連元龍接著拿出一個年代久遠且脫皮的黑色紙盒，裡面裝的是已經泛黃的論文正本，部分內容則有立可白修正痕跡；連解釋，蔡英文經校方通知口試合格後，在論文原稿新增第一章內容用來感謝父母、第二章則是謝詞，總計4頁，並經重新影印、裝訂後，寄給校方，所以泛黃程度才會前後不一。

    然而，彭文正的律師張靜、李震華仍不相信LES文件與論文的真實性，兩人主張，沒看見抬頭、關防、住址，更質疑文件中的簽名是「昨天（28日）才簽」，且檢方函詢文件是由蔡英文與法務部調查局派駐在英國的陳姓人員「一同偽造」。

    至於彭文正因指摘蔡英文是假博士，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴，卻在法院審理時滯美不歸而遭到通緝。29日開庭時，彭透過越洋視訊聲請勘驗他拍攝蔡英文同學論文的畫面，畫面中的他說，該論文沒有立可白修正、沒有漏頁、論文外皮有作者姓名，才是沒有問題的論文。

    彭文正是在2019年對蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，北院一審認為論文存在與否，或蔡是否具有博士學位，都屬單純事實問題，並非法律關係，未經過言詞辯論，2020年判決駁回；但高等法院二審指北院未經言詞辯論便判決駁回，訴訟程序有重大瑕疵，2021年將原判決廢棄，發回北院重新審理，北院更一審今宣判。

    彭文正緊咬蔡英文的博士論文有假，提起「確認博士論文不存在」之訴。（資料照）

    彭文正緊咬蔡英文的博士論文有假，提起「確認博士論文不存在」之訴。（資料照）

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