律師涉偷拍案被搜索 自訴3檢警犯5罪被駁回

律師張靜（左）被檢方控涉妨害秘密罪，今年3月間律師事務所被搜索。（資料照，記者陳賢義翻攝）

2022/09/24 10:00

〔記者黃明堂／台東報導〕律師張靜因涉入女友所共同經營的美體沙龍偷拍案，被台東檢方依妨害秘密罪偵辦，並搜索律師事務所、查扣電腦；台東律師公會發聲明批判檢方恣意搜索律師事務所，張靜則自訴控告3位檢警涉違法搜索等5大罪狀，但台東地方法院裁定駁回。法官參酌國內外法律學者見解，認律師涉犯罪時，「律師事務所即非不得搜索之禁地」。

檢方指張靜與黃姓女友經營美容美體沙龍，被控未經顧客同意，在按摩室及更衣室對接受按摩之顧客錄影錄音，錄得客戶張姓女子的身體隱私部位與容顏。檢方除搜索沙龍，因懷疑影像檔案拷貝在張靜律師事務所，因此於今年3月間到事務所搜索，查得張女被錄影像，查扣電腦等多項物證。

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張靜向台東地方法院自訴檢察官陳筱茜、羅佾德及台東縣警局刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長吳正雄等3人涉刑法第307條違法搜索罪、刑法第304條強制罪、刑法第359條妨害電腦使用罪、刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外秘密罪、刑法第318條之1之洩漏電腦或其他相關設備知悉秘密罪。

檢警搜索律師事務所引起喧然大波，台東律師公會發聲明指「律師工作本即以捍衛人權為目標，今姑不論妨害秘密罪為3年以下輕罪，個資法第41條法定刑為5年以下，均為得易科罰金之罪，甚至是告訴乃論之罪，東檢無視律師執業尊嚴，恣意持拘票拘提張靜，甚至搜索其律師事務所，將使當事人對律師的辯護依賴權蕩然無存。」

民間司改會也發聲明指「有鑑於該搜索行動可能取得律師與當事人間之聯絡紀錄或證據資料，已經嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任，違反前述國際規範。」

不過，台東地方法院法官裁定駁回張靜自訴，認定他狀告3人的罪證不足之外，也對律師事務所是否得以被搜索加以論述。法官認為容許搜索律師事務所，可能導致律師基於職業所知悉或持有之當事人秘密曝光，但一概不允許搜索律師事務所，刑事被告為規避搜索、扣押，以脫免罪責或兼及保有犯罪工具犯罪所得，極可能想方設法將犯罪證據或犯罪所得寄放在律師事務所。

法官指出，律師本身就是刑事被告或犯罪嫌疑人者，卻可藉其執業之事務所阻卻搜索、扣押，無異對以律師為職業之人賦予龐大的刑事豁免權（免訴權、免責權），此顯然與刑事實體法藉由刑罰應報犯罪，以預防犯罪及維持法秩序之目的嚴重牴觸，亦無法達到刑事訴訟所欲回復的法和平性，也與「法律之前人人平等」之平等原則完全背離。

法官參酌歐洲人權法院判決及國內學者見解，認應先釐清律師是否涉嫌犯罪，如有，律師事務所即非不得搜索之禁地，原則上得實施搜索。

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