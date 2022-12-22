色警偷拍逾70女不雅照賣色情網站 對象從警大女同學到應召女都有

檢警偵辦兩大色情論壇交易裸照牟利案，持續清查相關網站會員，查出花蓮港務警察總隊警員許秩軒（已停職）也涉案，且他從就讀警大期間即開始偷拍販售不雅照，今另起訴許男等10人。示意圖。（資料照）

2022/12/22 15:46

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦兩大色情論壇交易裸照牟利案，今年6月才發現有屏東縣警局警員為色情網站幫兇，誘騙少女拍傳裸照盜賣給論壇牟利，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將該名劉姓警員起訴；台北地檢署持續清查相關網站會員，查出花蓮港務警察總隊警員許秩軒（已停職）也涉案，且他從就讀警大期間即開始偷拍販售不雅照，今另起訴許男等10人。

檢警搜索許秩軒辦公室及住處，查扣7個密錄器，經勘查相關偷拍影像，發現他自2017年至2021年間，除了在泳池偷拍被害女性換衣服、洗澡等私密畫面，還曾花錢性交易，並將性愛過程全部偷拍存檔，被害女子除了賣淫女之外，另不乏他就讀警大時期的同校女同學及未成年少女，受害人數超過70人。

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許男庭訊時承認偷拍，辯稱出於好奇。檢警勘查色情網站的金流，查出許男於警大求學期間，曾在淋浴間裝針孔，偷拍多名同校女學生洗澡畫面，並賣給色情網站牟利10萬元；至於他從警期間所犯下偷拍應召女的部分，尚未查出有外流相關偷拍影像的事證。

除了許男已認罪而被起訴之外，包括相關色情網站的經營者及多名供貨者們，先後已被檢方依違反兒少性剝削防制條例、妨害秘密及妨害風化等罪起訴，目前於台北地院審理中。

全案源於畢業於台灣科技大學的偷拍狼張子彥，潛入台灣大學醫學院女廁等多處偷拍逾百名女子的如廁春光一案（張已被判刑6年定讞），檢方查出，張子彥將偷拍影像賣給2個論壇牟利，今年初起訴經營論壇的教師林清安等15人，之後另多波起訴供貨給論壇的會員，包括時任屏東縣警局里港分局三和派出所的警員劉汶燁也是論壇幫凶，今年6月已被北檢起訴。

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