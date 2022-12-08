色男安排女網友住旅館打砲追問「老二大不大」 涉偷拍判1年

台北孫姓男子假好心，安排離家出走的女網友住旅館性交還竊錄過程，高等法院今判刑1年。可上訴。（記者楊國文攝）

2022/12/08 14:42

〔記者楊國文／台北報導〕北市孫男獲知女網友離家出走，竟假好心將她安排在旅館，並連續2天和她性交，過程中不斷追問「我的（生殖器）大不大」等話，並竊錄2人性愛過程，被害女網友獲悉孫男竊錄性愛過程提告，高等法院今依2個「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」，判孫男1年徒刑。還可上訴。

判決指出，2020年3月26日凌晨，孫男接獲女網友連繫，得知她離家出走，當天凌晨3時駕車前往女網友住處附近，將女網友安排住進新北市一家旅館，購買多瓶啤酒讓女網友飲用。

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當天上午6時，孫男在女網友未表示反對下，和她性交；隔天中午，2人又3度性交，性程中，孫男竟不斷追問「我的（生殖器）大不大」、「和妳男友誰的比較大」。不過，孫男竟以手機偷錄2人2天性愛過程的影片，將全裸的女網友胸部、下體全部入鏡。女網友發現被偷拍後，對孫男提告。

孫男應訊否認竊錄他和女網友2段性愛影片，辯稱女網友均有看到他用手機在錄影，並未表示反對，絕非竊錄。但女網友駁斥其說法，堅稱不知道孫男攝錄2人性愛過程。

法官為查明真相，當庭勘驗孫男手機錄影畫面，發現女網友在性交過程中，幾乎都是呈現「仰躺、側躺、趴跪」等姿勢，且大多數背對鏡頭，眼睛則始終緊閉，未與孫男有任何對話或互動，也未看向攝影鏡頭，認定無法證明女網友同意孫男攝錄性愛片。

台北地院審理認定，孫男涉犯2個「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」，各判刑7月徒刑，合併應執行1年徒刑。孫男不服，上訴高等法院。

高院認定，一審判決認事用法、量刑均無違誤，今判決駁回。全案還可上訴。

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