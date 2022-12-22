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    男按摩師北捷偷拍正妹裙內 還掀起短裙碰摸大腿內側

    高等法院。（記者楊國文攝）

    高等法院。（記者楊國文攝）

    2022/12/22 12:28

    〔記者楊國文／台北報導〕林姓按摩師去年7月深夜在台北捷運車廂內看見穿著短裙的正妹，竟起色心，先拿出手機拍攝她白皙的腿部，還一路尾隨，並趁她搭乘電扶梯時彎身偷拍其裙內風光，且情不自禁撩起她的短裙偷摸右大腿內側靠近臀部處，性騷擾得逞；高等法院今依妨害秘密、性騷擾防治法等罪判林男5月徒刑，可易科罰金15萬元定讞。

    檢警調查，林男去年7月22日晚間11時40分，在台北捷運車廂內看見穿短裙的正妹小君（化名）坐在不遠處，心生愛慕，不動聲色拿出手機拍攝她。

    不久，小君起身欲在古亭捷運站下車，林男見狀快步上前，一路跟著小君後面自地下3樓搭乘上行至地下1樓的電扶梯，拿出手機開啟錄影功能，拍攝她的裙底、內褲等處，林男拍攝過程中，還大膽撩起她的裙擺並觸摸其右大腿上側接近臀部處，性騷擾得逞。

    小君驚覺右大腿內側被人碰觸，且裙子被掀起，立刻回頭，看見彎頭身體的林男正要站起來，手上還拿著手機，心想應該就是偷拍她的男子，氣得大聲質問「你掀我裙子偷拍」，林男見東窗事發，即將手機收回並趁機刪除拍攝小君裙底的錄影檔案，掩飾其犯行。

    小君認為不應姑息養奸，否則恐怕以後會有其他女子受害，立即報警處理，警方趕到後當場查扣林男手機，發現林男竊錄她裙底影片檔案。

    林男應訊僅承認尾隨小君身後持手機拍她，但否認偷拍其裙內、掀起裙子，也未碰觸她的身體，堅稱只有拍她的腿部而已。

    不過，高等法院認定，經勘驗捷運站現場監視器畫面、林男持手機拍攝小君的檔案，發現林男確有刻意蹲低身體，拿手機由下往上拍攝小君裙內動作，伸手拉小君裙子及以手碰觸其右大腿的動作，認定林男涉嫌妨害秘密、性騷擾罪事證明確，今判他5月徒刑，可易科罰金15萬元確定。

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