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    女子街頭隨機開未鎖車門行竊 黑狗Lucky當把風

    女子街頭隨機開未鎖車門行竊 。（記者蔡清華翻攝）

    女子街頭隨機開未鎖車門行竊 。（記者蔡清華翻攝）

    2022/12/21 09:00

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市警方獲報民眾車內財物遭竊，調閱監視器鎖定一遛狗女子涉有重嫌，隨身訓練有素的黑狗Lucky一旁把風壯膽，於女子活動路線上將其查獲，依竊盜罪嫌送辦。

    鳳山警分局成功派出所17日8時許，接獲邱男（36歲）報案稱其停放於鳳山區鳳東路旁停車格內自小客車內財物遭竊，損失行車記錄器1個、現金約新台幣1500元，共損失約2500元，經警方調閱現場監視器，發現係一名女竊嫌隨機開啟車門，竊取未上鎖車輛之車內財物。

    經警方循線掌握竊嫌特徵，鎖定宋女（31歲）涉有重嫌，於18日13時許出門在鳳東路上溜狗時為警方發現，隨即將其帶返所偵訊。宋女對竊盜行為坦承不諱，供稱係因缺錢才會行竊。且行竊時牽著寵物狗來掩飾犯行，還能幫她壯膽，防車主或陌生人靠近適時反應，四處尋找車門沒有上鎖車輛下手行竊。

    宋女供稱在行竊被害人車內財物時，發現被車內行車紀錄器錄到，所以才將它竊走並已隨手棄置於附近水溝內，剩餘竊得現金已花完。宋女還自嘲「沒想到牽著叫Lucky的寵物狗行竊這麼不Lucky，還是全被監視器錄下來。」警方聽了直搖頭，詢後依竊盜罪嫌將宋女移送偵辦。

    女竊嫌作案時還會帶著黑狗把風壯膽。（記者蔡清華翻攝）

    女竊嫌作案時還會帶著黑狗把風壯膽。（記者蔡清華翻攝）

    警詢後依竊盜罪嫌將宋女移送偵辦。（讀者提供）

    警詢後依竊盜罪嫌將宋女移送偵辦。（讀者提供）

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