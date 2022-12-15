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    「AB車牌」混淆伎倆無效 苗警逮竊嫌、查獲毒品

    黃男用「AB車牌」伎倆，於苗栗縣頭份市涉嫌行竊汽車觸媒轉換器變賣換現，被警方循線查獲。（圖由警方提供）

    黃男用「AB車牌」伎倆，於苗栗縣頭份市涉嫌行竊汽車觸媒轉換器變賣換現，被警方循線查獲。（圖由警方提供）

    2022/12/15 12:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕44歲黃姓男子因竊案被通緝，加上染有毒癮，缺錢花用之下，喜歡玩車的他，用「AB車牌」伎倆，於苗栗縣頭份市涉嫌行竊汽車觸媒轉換器變賣換現，經警方循線追查，並埋伏6個小時，將他查獲，同時起出近4公克的安非他命毒品，訊後將他依法送辦。

    頭份警分局頭份派出所於11月26日接獲民眾報案稱，小貨車觸媒轉換器遭竊，受理後成立專案小組偵辦，經積極調閱監視器及查訪，發現犯案車輛的車牌與車身不符，但經常在頭份市出沒，續追查於12月12日晚間8點許，於頭份市明新街附近發現犯案車輛。

    警方隨即前往，經過6個多小時埋伏，於12月13日凌晨2點35分見黃男現身，立即上前盤查，當場在黃男身上查獲安非他命共9包（總重3.59公克），並在該車車內查獲行竊汽車觸媒轉換器使用之工具瓦斯切割器1組。

    警方調查，黃男於11月24日凌晨駕駛自小客車前往頭份市民族路，趁四下無人之際竊取汽車觸媒轉換器得逞後離去，並懸掛友人車牌懸掛，以躲避警方查緝。警方並查出，黃男因竊盜案通緝在案，並涉及竹苗地區多起竊案，擴大清查，訊後依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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    警方當場在黃男身上查獲安非他命共9包（總重3.59公克），並在該車車內查獲行竊汽車觸媒轉換器使用之工具瓦斯切割器1組。（圖由警方提供）

    警方當場在黃男身上查獲安非他命共9包（總重3.59公克），並在該車車內查獲行竊汽車觸媒轉換器使用之工具瓦斯切割器1組。（圖由警方提供）

    警方當場在黃男身上查獲安非他命共9包（總重3.59公克），並在該車車內查獲行竊汽車觸媒轉換器使用之工具瓦斯切割器1組。（圖由警方提供）

    警方當場在黃男身上查獲安非他命共9包（總重3.59公克），並在該車車內查獲行竊汽車觸媒轉換器使用之工具瓦斯切割器1組。（圖由警方提供）

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