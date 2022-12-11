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    首頁　>　社會

    偷供桌1顆火龍果 「其餘6顆沒拿」判免刑

    白男偷了基隆宮廟供桌上一顆火龍果裹腹，基隆地院認為犯罪情節輕微，情堪憫恕，依此判白男免刑。（資料照）

    白男偷了基隆宮廟供桌上一顆火龍果裹腹，基隆地院認為犯罪情節輕微，情堪憫恕，依此判白男免刑。（資料照）

    2022/12/11 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕白姓男子肚子餓偷了基隆宮廟供桌上一顆火龍果裹腹，宮廟負責人提告，白男被依竊盜罪起訴，基隆地院審理認為，白男是因飢餓才偷供桌上一顆火龍果食用，盤內其餘六顆都沒拿，審酌火龍果一顆價值約七十元，價值不高，且犯後坦承犯行，犯罪情節輕微，情堪憫恕，依此判白男免刑。

    判決書指出，白姓男子今年七月在基隆市中正區一間宮廟，見宮內供桌上擺放一盤水果盤，他偷拿盤內一顆火龍果，帶走食用。宮廟負責人事後發現盤內少了一顆火龍果報警，警方循線查獲居無定所的六十七歲白男，將他移送法辦，檢方調查時，白男坦承犯行，被依竊盜罪起訴。

    法官施添寶審理認為，白男偷火龍果時，水果盤內還有六顆水果，並未整盤偷走，其餘六顆仍在供桌上，白男只偷一顆火龍果，可見不是貪心不足之輩，實因受貧窮所苦。

    再說，我國民間信仰的供品是信徒所有，信徒將供品供給神明享用，供品屬該神明享用之物；當神明看到白男居無定所，又飢餓困頓，基於救難濟急，施捨一顆火龍果供白男果腹維生，神明還可以享用其餘六顆水果，陽陰兩相宜。

    法官並認為，白男接受警詢時，自認偷水果的行為不對，有悔改之意，因此依刑法第五十七條規定，考量白男犯罪動機、手段、所生危險或損害、犯後態度等一切情狀後，認定白男竊得的一顆火龍果，價值甚低僅七十元，審酌施比受更有福等情節，其犯罪情堪憫恕，但即使依刑法第五十九條「情堪憫恕」規定依法酌減其刑，仍嫌過重，因而判白男免刑。

    法界︰免刑並非無罪

    伯衡法律事務所執行長陳宗豪律師指出，免刑並非無罪，而是「免除其刑」。司法實務上，免刑的門檻極高，須符合犯罪情節輕微，且情堪憫恕要件，才可獲判免刑。

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