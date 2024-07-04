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護欄被撞出破洞未修復 害車輛從縫隙墜谷

新竹縣寶山鄉寶山路發生車輛墜谷意外，該處護欄曾被車衝撞破了一個洞。 （寶山鄉長邱振瑋提供）

新竹縣寶山鄉寶山路發生車輛墜谷意外，該處護欄曾被車衝撞破了一個洞。 （寶山鄉長邱振瑋提供）

2024/07/04 16:56

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉今（4日）上午約10點半發生車輛墜谷意外，但因訊號不佳且沿線林木遮蔽，警消四處遍尋不著，楓橋派出所所長林永開改從易肇事地點尋找，約1個小時後，在一處彎道下方河床找到求救者，所幸傷者意識清楚，無大礙，而該處護欄曾被車衝撞破了一個洞。

寶山鄉長邱振瑋指出，今日車禍路段，過去就曾發生過類似墜谷事件，原有護欄早已被車撞成一個破洞，所以車故車輛直接衝落河谷，所幸傷者都意識清楚，沒有大礙。

為維護用路人安全，寶山鄉公所會協請主管道路單位新竹縣政府，先調放紐澤西護欄阻擋，並儘快復舊護欄；此外，邱振瑋也說，寶山路為寶山鄉、竹科往來峨眉與台3線的要道，路況為連續彎道，將建請縣府評估設置中央分隔柱或是區間測速，以提升交通安全。

寶山鄉長邱振瑋表示，今天上午12點6分接獲寶山路2段的車禍通報，指有民眾開車衝撞護欄，墜落客雅溪上游溪谷，落差約10公尺深；車內為兩對年長夫妻，兩名婦人受傷比較嚴重，受困車內，兩名老翁自行從副駕駛座爬出求救，但是收訊不好，且該區域平日乏人行經，119一直協尋不到民眾定位。

邱振瑋說，民眾墜谷的時間約上午10點半，消防局及警察局找了1個多小時；約11點53分，楓橋所所長林永開，從以前有肇事過的衝落地點尋找，才找到該輛車。

寶山村長彭春娥、鄉代蘇敬豈等也到場關心傷者狀況。邱振瑋說，80歲莊姓老翁開車載著妻子，偕同親戚70多歲的王姓夫妻，一同前往五指山拜拜。回程新竹市時，可能因為天氣熱，路況不熟，加上連續彎道又逆光，一時失神而發生意外。

楓橋派出所所長林永開，在一處彎道下方河床找到求救者。（寶山鄉長邱振瑋提供）

楓橋派出所所長林永開，在一處彎道下方河床找到求救者。（寶山鄉長邱振瑋提供）

新竹縣寶山鄉寶山路發生車輛墜谷意外，該處護欄曾被車衝撞破了一個洞。 （寶山鄉長邱振瑋提供）

新竹縣寶山鄉寶山路發生車輛墜谷意外，該處護欄曾被車衝撞破了一個洞。 （寶山鄉長邱振瑋提供）

新竹縣寶山鄉寶山路發生車輛墜谷意外，該處護欄曾被車衝撞破了一個洞。 （寶山鄉長邱振瑋提供）

新竹縣寶山鄉寶山路發生車輛墜谷意外，該處護欄曾被車衝撞破了一個洞。 （寶山鄉長邱振瑋提供）

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