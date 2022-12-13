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    偷貨車穿雨衣撬兌幣機得2萬元 大費周章避查緝仍露餡

    桃園區某洗車場本月6日遭駕駛偷來小貨車、穿雨衣戴帽子遮掩的男子破壞兌幣機行竊２萬元得逞。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園區某洗車場本月6日遭駕駛偷來小貨車、穿雨衣戴帽子遮掩的男子破壞兌幣機行竊２萬元得逞。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/13 12:42

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市桃園警分局青溪派出所轄內某家自助洗車場本月6日凌晨，遭駕著小貨車的竊賊，佯裝洗車後撬開兌幣機偷走現鈔、銅板共2萬元，業者氣得報警；警方受理發現，竊賊為躲避查緝，意圖製造斷點，先偷車再穿雨衣犯案，想混淆警方，經員警回溯路徑，調閱監視器追查確認涉案2人分別是林、劉姓慣竊，昨將劉嫌查緝到案，至於林嫌早於前幾日於中壢落網，全案依竊盜罪函送。

    洗車場業者報案表示，6日清晨3點，有輛白色大約3.5噸小貨車駛入狀似要洗車，但駕駛將車停在兌幣機前，不是換零錢，而是拿著大型破壞剪，朝著兌幣機使出蠻力破壞，耗費大半小時將兌幣機拆得體無完膚後，將盛裝現鈔及銅板的鐵箱取走逃逸，損失至少2萬元。

    青溪所依規定受理並進行追查，發現嫌犯為規避警方查緝，先竊取自小貨車，再趁深夜時分進到洗車場內行竊，期間刻意穿上雨衣、戴上鴨舌帽，意圖混淆警方偵辦方向，仍根據車號追查發現涉案小貨車行竊前1小時先於中壢區被偷，調閱週遭監視器，比對影像發現車上不僅有另名男子，過濾後確認為33歲劉姓慣竊。

    桃園警方昨天前往大園區將劉男查緝到案，但劉卻支吾其詞，表示跟破壞兌幣機行竊的48歲綽號阿吉的林姓男子完全不熟，雙方只認識幾天，當時是同車並不知道他在幹什麼，由於林男另涉嫌其他竊案已遭中壢分局逮捕，全案依竊盜罪嫌函請地檢署偵辦。

    桃園區某洗車場本月6日遭駕駛偷來小貨車、穿雨衣戴帽子遮掩的男子破壞兌幣機行竊２萬元得逞，警方循線追查確認分別是林、劉姓慣竊所為。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園區某洗車場本月6日遭駕駛偷來小貨車、穿雨衣戴帽子遮掩的男子破壞兌幣機行竊２萬元得逞，警方循線追查確認分別是林、劉姓慣竊所為。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方昨前往大園將33歲劉姓男子（左）查緝到案，劉男辯稱他只是同行，並不清楚林男所幹的事。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方昨前往大園將33歲劉姓男子（左）查緝到案，劉男辯稱他只是同行，並不清楚林男所幹的事。（記者陳恩惠翻攝）

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