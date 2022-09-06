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    屏東超商女店員遭挖眼案二審仍判5年 居民：還是輕了點

    6月楊男一審宣判時，在村裡還能看到楊父騎單車的身影，如今二審結果出爐，楊父已搬離村子。（資料照，記者羅欣貞攝）

    6月楊男一審宣判時，在村裡還能看到楊父騎單車的身影，如今二審結果出爐，楊父已搬離村子。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2022/09/06 16:00

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年9月發生在屏東縣高樹鄉超商潘姓女店員遭挖眼案，涉案的凶嫌楊男今年6月一審被屏東地方法院依重傷害等罪判處有期徒刑5年，高雄高分院今天（6日）二審宣判，維持原審判決5年；消息傳回案發地屏縣高樹鄉新南村，還是有居民認為，判得輕了點。

    涉案的凶嫌楊男患有思覺失調症，且是列管的精神病患者，仍羈押中；今年6月一審宣判時，村民就表示「5年，輕了一點啦！」今天（6日）二審結果出爐，維持原判，村民仍憂心指出，如果楊男出獄後回到村莊，恐怕還是地方的「不定時炸彈」吧，希望到時相關機構能安置或治療，不要再回到村子。

    高樹鄉新南村長張吉源等人表示，楊男的家人都已搬離村莊，原來只有楊母搬去安養院，7月時楊父也住進安養院，村民擔心如果楊男5年之後回到村裡，無人可約束他，到時怎麼辦？

    事發超商最近搬了新家，還是在村裡，距舊址約100公尺，店內也準備了防身物品，讓店員遇到狀況時，能保護好自己。至於受害的潘姓女店員，早已不住在村子裡。

    屏東縣政府社會處說明，案發後之後持續協助潘女心理諮商，每週或兩週1次，上星期已經完成第30次諮商，接續還會再提供10次諮商，只要有需要都會持續協助、關懷。

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