慘遭挖眼潘女 要做30次心理治療

楊男殺婦及挖眼案 檢、院看法差異

2022/06/15 05:30

〔記者葉永騫、羅欣貞／屏東報導〕在屏東縣高樹鄉犯下超商潘姓女店員挖眼案的凶嫌楊男，造成潘女左眼窩骨折及結膜受傷，經治療視能未減損，一審依重傷未遂罪判刑，楊男另持菜刀砍范婦，屏東檢方認為范婦的胸、頸、腹、腰、手多處割傷，因此依殺人未遂罪起訴，屏東地院合議庭審判長程士傑、陪席法官王曼寧、受命法官蕭筠蓉審理後認為，楊男沒有砍殺致命處、被勸說制止就停止攻擊，改判傷害罪；屏東地檢署表明，拿到判決書再研議是否上訴。

楊男另涉殺婦案 改判傷害罪

案發地新南村長張吉源說，潘女目前不住在村子裡，而是住在外鄉鎮的親戚家，聽說恢復得不錯，只需要去門診而已；她再回來村裡工作的可能性不大，家人也不讓她回來。

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潘女目前搬到外鄉鎮親戚家

潘女家人昨並未接電話，林姓超商負責人則表示，太太一直與潘女及其家人保持聯繫，目前她的眼睛、視力都已恢復正常，偶爾還會回高樹店裡或到里港鄉和他們見面，潘女在店裡的勞、健保都一直保留著，雖然她的家人希望仍以復健為重，不急著回職場，但店裡還是期盼她未來能回來工作。

屏東縣政府指出，潘女出院後，社會處擬定為她進行三十次的心理諮商輔導，剛開始較為密集，目前約每個月二至三次，至今潘女恢復狀況不錯，下月就滿三十次，屆時將再視潘女需求，評估是否需要延長諮商輔導，並會持續給予必要協助。

至於楊嫌父親近況，張吉源說，楊父最近還騎機車不小心騎去台南善化，由警方通報才由家屬帶回來，楊男的父母過去和村民雖然沒什麼互動，但案發後似乎更疏離，楊父平常似也不太洗澡，現在他只要去村裡的廟埕坐時，本來坐著的村民們可能是聞到味道，會一哄而散，以前楊父不會這樣，可能多少受到挖眼案的打擊。

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