少年糾眾7人找姑姑尋仇 警攔下車上發現6把刀

警方出動快打部隊後，在景華街攔查到一輛可疑轎車及可疑機車，兩車上7人除了20歲吳姓男子外，其餘竟全是未成年青少年。 （記者鄭景議翻攝）

2024/04/13 15:37

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山二分局警方，本月10日獲報有人在景華街上毀損機車，警方出動快打部隊後，攔查到一輛可疑轎車及可疑機車，兩車上7人除了20歲吳姓男子外，其餘竟全是未成年青少年，且還在轎車上搜出6把刀及辣椒水信號彈等危險物品，據悉，是其中一名少年糾眾找自己姑姑尋仇，警方將7人帶回依法偵辦。

警方調查，10日晚上獲報，景華街176巷63號前有2名男子正在毀損機車，獲報後立即啟動快打部隊，並於景華街128巷口攔查到一輛轎車及機車，車上全為轄區內經常滋事的青少年，雖然現場未發現7人有毀損機車情形，但在車上發現6把刀及辣椒水信號彈等危險物品，於是將7人帶回偵辦。

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據了解，報案人是其中一名少年的姑姑，少年當天疑似和姑姑有家產糾紛，兩方互嗆，少年氣得烙人要來尋仇，但少年向警方表示只是在街上閒晃，否認有要尋仇生事，警訊後依少年事件處理法、妨害秩序及社會秩序維護法移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，對於任何不法暴力，均依法偵辦決不寬待，民眾千萬不要以身試法，如遇案件發生立即撥打110，通知警方立即到場處理，以確保自身財產安全。

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