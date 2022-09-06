屏東超商女店員遭挖眼案 二審仍判5年

屏東超商女店員被挖眼案，二審仍判5年徒刑。（記者鮑建信攝）

2022/09/06 09:29

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚全國的屏東縣楊姓超商女店員遭挖眼等案，地院依重傷傷未遂等罪，判處嫌犯楊寶勝徒刑5年，檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院上午宣判，維持原審判決，可上訴。

判決書指出，被告楊寶勝（在押）因其母前與范姓婦人有糾紛衝突，因而心生不滿，於去年6月30日清晨5點半，在屏東縣高樹鄉鄭姓男子經營早餐，涉嫌對范婦拳打腳踢，甚至拿店內菜刀涉嫌揮砍，導致她全身多處受傷，所幸鄭男及時出身勸阻，始未釀成人命。

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同年9月26日清晨6點多，楊嫌在高樹鄉臺灣菸酒便利商店和泰加盟店購物後，坐在店門口抽菸，潘姓女店員趨前勸導他到別處抽菸，楊竟惱羞成怒，乃於8點53分折返超商，先以雙手將潘女推入結帳櫃檯底部，涉嫌將她強行壓制，多次以右手指摳挖其雙眼，甚至以右手拳頭徒手毆打其鼻部、頭部。

此時，林姓客人進入店內見狀，隨即報警處理，員警邱勝東、廖立緯火速抵達現場，共同壓制楊嫌，潘女經送醫急救，眼睛並未嚴重受損。

屏東地院開庭調查後，楊嫌砍傷范婦部分，認定沒有殺人犯意，依傷害罪判處徒刑1年2月，另涉及挖眼案，則認為他行為時心智正常，依重傷未遂罪判處徒刑4年，併執行刑5年。

屏檢認為院方量刑太輕上訴，高雄高分院上午宣判，合議庭法官認為原審判決並無不妥，判決上訴駁回。

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