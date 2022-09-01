尾隨尋仇反遭砍殺？花蓮街頭5人砍殺1重傷

花蓮縣吉安鄉昨晚發生一起街頭打架砍人案件，其中一名男子身中多刀倒臥在血泊中送醫急救，警方封鎖現場調查。（記者王錦義攝）

2022/09/01 10:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉昨晚發生一起街頭打架砍人案件，其中一名黃姓男子身中多刀倒臥在血泊中送醫急救。警方調閱現場監視器發現雙方人馬至少有5人互相攻擊，目前已查扣被棄置的作案車輛，並追緝到一名謝姓男子到案。

依據畫面顯示，一輛白色自小客車一路尾隨藍色小貨車，貨車轉入吉安北安街一處小巷子閃避，貨車停車後，白色車有兩人下車去拉貨車門，雙方有一陣交談，不料小貨車上謝姓兄弟突然開門下車，其中一人疑似拿著西瓜刀攻擊。

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原本站在貨車副駕駛座外的不明男子拉開貨車車門，看到貨車副駕手持西瓜刀下車嚇得拔腿就跑，連鞋子都掉落在現場，但白車上另一名黃姓男子則被西瓜刀砍的全身是傷，臟器外露，隨後兩車都駛離現場。

駕駛貨車的謝姓兄弟由於受傷自行開車到醫院就醫，把貨車丟在醫院附近，警方循線找到48歲的哥哥，謝男供稱，因遭不明白色自小客車一路尾隨，停車想要問對方為什麼跟蹤時，即遭該車3名陌生男子持刀、棍攻擊，謝男否認持刀，辯稱是奪取對方刀刃後反擊。

附近民眾聽到有人大喊：「救命」聲出來查看，發現男子受傷倒臥在血泊中，打119通知救護車到場，吉安警分局也封鎖現場調查相關跡證，警方指出，兩名男子把涉案的白色小客車棄置在花蓮市中山路16巷道內後逃逸，目前循線追查相關涉案人到案釐清。

花蓮縣吉安鄉昨晚發生一起街頭打架砍人案件，貨車副駕駛座上黑衣男子疑似拿刀下車砍人。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉昨晚發生一起街頭打架砍人案件，其中一名男子身中多刀倒臥在血泊中送醫急救，警方封鎖現場調查。（記者王錦義攝）

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