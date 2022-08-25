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    疑跟車太近遭2惡煞持刀砍傷 運將手臂血流如注警急緝凶

    25歲李男昨日開車送貨途中，疑跟車太近引起前方車輛不滿，遭攔停後對方2人直接出拳、持刀毆砍，警方後續已通知傷人的2人到案說明。 （記者闕敬倫翻攝）

    25歲李男昨日開車送貨途中，疑跟車太近引起前方車輛不滿，遭攔停後對方2人直接出拳、持刀毆砍，警方後續已通知傷人的2人到案說明。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/08/25 16:15

    〔記者闕敬倫／新北報導〕25歲李姓男子昨日開小貨車行經新店區溪洲路，遭到一輛汽車攔下，車上2人疑不滿他跟車太近，陳姓駕駛下車後竟直接出拳狂打李男，同車友人也抽出包內刀子揮砍，造成李男頭部挫傷、左手多處刀傷，在李男當場求饒道歉後，陳男2人才作罷離開，有路過民眾發現李男受傷，幫忙去電報案。警方後續已通知陳男及持刀傷人的犯嫌到案說明，將於筆錄完成後函送偵辦。

    昨天上午9點多，李男自陽光運動公園沿安業街送貨途中，疑似未保持安全距離，引起前方汽車駕駛不滿，開到溪洲路6巷前被當街攔停，陳姓男子從駕駛座下來後，立即不分青紅皂白徒手痛毆李男頭部，另一名同車的友人也從側背包取出約30公分刀械，直朝李男揮砍。

    李男見對方亮刀攻擊，立即伸出左手阻擋，手臂當場血流如注，之後不斷致歉賠罪，陳男2人才悻悻然開車離去；有民眾行經見到李男手有刀傷，協助撥打110向警方通報。

    轄區派出所員警到場受理，隨即調閱附近監視器鎖定涉案車輛車牌，聯絡車主確認有將車子租借給陳男，今天已通知陳男與持刀涉嫌人盡速到案說明，全案待筆錄製作完畢，將依法函送地檢署偵辦。

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