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    永和「人彘」案 弒父分屍逆子判無期徒刑

    涉嫌殺父的男子符冠羣。（資料照）

    涉嫌殺父的男子符冠羣。（資料照）

    2022/08/29 16:11

    〔記者王定傳／新北報導〕去年12月間，新北市永和區保平路旁、瓦磘溝內被人發現一具狀似無頭「人彘」的浮屍，遺體只有軀幹、無頭部與四肢，因斷裂處切口平整，警方認定遭人分屍，過濾路口相關監視器等，查出54歲男子符冠羣涉嫌弒父，新北地院今日依殺害直系血親尊親屬等罪，判處符冠羣無期徒刑，可上訴。

    合議庭調查，符男因認為其父從長照機構搬回家同住後，常故意指使其與已離婚的母親做事，且懷疑其父多次企圖侵犯其母，衝動之下弒父，應受高度之譴責，但考量他把父親接回家後確實有心照顧，犯案原因與爭奪財產、仇恨怨隙無關，而是出於保護母親念頭而錯誤選擇極端手段，且家屬均無意提告，加上他犯後認罪、知所悔悟，因此判處上述徒刑。

    檢警調查，符父離婚後自己住在台中，後來入住長照機構，但長照機構負責人表示繼續照顧，符男幾經思考後於去年11月24日將其父接手照料，怎料，符男因認為其父照顧需求過高，於同月28日下午1時許，涉嫌拿枕頭把父親悶死，再把屍體藏在頂樓加蓋處。

    檢警調查，隔月6日夜間，符男拿鋸子等工具肢解父親遺體放入行李箱內，於7日凌晨2、3時許，步行至水源橋上棄屍；8日早上8時許，民眾在瓦磘溝發現怪異通報，中和區公所人員遂指示雨水清疏廠商前往處理，發現符父上半身軀幹嚇得報警處理。

    警方到場發現是具無頭、無四肢男屍，大腿僅剩三分之一，手臂自肩膀以下全斷，軀幹泡水後浮腫，但殘肢長度對稱，應是人為所致。

    專案小組馬不停蹄，過濾大量棄屍現場影像，最後縮小範圍鎖定符男涉嫌重大，報請檢察官指揮偵辦並聲請拘票，當晚深夜近11時前往永和區雙和街符男住處攻堅破門拘提，檢方複訊後將符嫌聲押禁見獲准，並於今年3月依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴符男。

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