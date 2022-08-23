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    永和「人彘」案 弒父分屍兇嫌再延押2個月

    涉嫌殺父的男子符冠羣。（資料照）

    涉嫌殺父的男子符冠羣。（資料照）

    2022/08/23 12:41

    〔記者王定傳／新北報導〕去年12月間，新北市永和區保平路旁、瓦磘溝內被人發現一具狀似無頭「人彘」的浮屍，遺體只有軀幹、無頭部與四肢，因斷裂處切口平整，警方認定遭人分屍，過濾路口相關監視器等，查出54歲男子符冠羣涉嫌弒父，全案在今年3月起訴後，新北地院二度裁定羈押，由於羈押期限將屆，合議庭認為符嫌弒親、肢解屍體聳動行為，有逃亡之虞，裁定自8月22日起延押2個月。

    檢警調查，符父離婚後仍由妻子照顧，但他年老體弱無法自理生活，於去年11月25日由符男接手照料，怎料，符男因認為其父照顧需求過高，於同月28日下午1時許，涉嫌拿枕頭把父親悶死，再把屍體藏在頂樓加蓋處。

    檢警調查，隔月6日夜間，符男拿鋸子等工具肢解父親遺體放入行李箱內，於7日凌晨2、3時許，步行至水源橋上棄屍；8日早上8時許，民眾在瓦磘溝發現怪異通報，中和區公所人員遂指示雨水清疏廠商前往處理，發現符父上半身軀幹嚇得報警處理。

    警方到場發現是具無頭、無四肢男屍，大腿僅剩三分之一，手臂自肩膀以下全斷，軀幹泡水後浮腫，但殘肢長度對稱，應是人為所致。

    專案小組馬不停蹄，過濾大量棄屍現場影像，最後縮小範圍鎖定符男涉嫌重大，報請檢察官指揮偵辦並聲請拘票，當晚深夜近11時前往永和區雙和街符男住處攻堅破門拘提，檢方複訊後將符嫌聲押禁見獲准。

    全案移審後，合議庭認為符男涉殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，所犯為重罪，裁定羈押，6月間再延押2個月。

    由於羈押期限將屆，合議庭評議後認為，符嫌犯罪嫌疑重大，其所犯為重罪，常伴隨逃亡高度可能性，且他殺害被害人後，有肢解屍體並外出丟棄行為，有規避查緝心態，加上他涉嫌弒親、肢解屍體聳動行為，社會關注度高，有相當理由認有逃亡之虞，裁定自8月22日起延長羈押2個月。

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