高雄99歲翁遭女兒刺死…頭腳都有刀傷 初判失血過多致死

高雄市99歲老翁遭女兒刺死，初驗研判失血過多致命。（資料照）

2022/06/12 00:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市99歲老父遭63歲的大女兒刺死，11日初驗結果發現，死者頭顱竟有刀子插刺傷口，右大腿也有1處較深的刀傷，左腿有擦挫傷，研判失血過多死亡，確實死因仍待週一（13日）進一步解剖複驗釐清。

鄰居指出，死者吳姓老翁育有2子2女，是低收入戶，早年以賣麵維生，一個兒子早已過世，另一個兒子去年發生車禍，迄今昏迷不醒，成了植物人，照顧病父等家庭重擔，全落在老翁的2名女兒身上。但父女身體均有患疾，據了解，大女兒的精神狀況不穩定，父女平日相處並不和睦。

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據調查，吳姓老翁陳屍2樓通鋪床上，頭及雙腿有大量血跡，警消到達時發現他已明顯死亡，大女兒則躺老父身邊，床邊留有一把長30公分的水果刀，警方懷疑就是凶刀，已採鑑刀上血跡送驗。

據了解，吳姓老翁有失智症狀，大女兒無力照顧，想安排父親到安養院，但父親不同意，父女因此常起口角，警方不排除大女兒涉案嫌弒父。大女兒目前仍在醫院治療，警方派人戒護，將視其精神、意識及身體狀況，再評估是否病房內偵訊，釐清她的涉案程度。

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