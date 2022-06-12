為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄99歲翁遭女兒刺死…頭腳都有刀傷 初判失血過多致死

    高雄市99歲老翁遭女兒刺死，初驗研判失血過多致命。（資料照）

    高雄市99歲老翁遭女兒刺死，初驗研判失血過多致命。（資料照）

    2022/06/12 00:34

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市99歲老父遭63歲的大女兒刺死，11日初驗結果發現，死者頭顱竟有刀子插刺傷口，右大腿也有1處較深的刀傷，左腿有擦挫傷，研判失血過多死亡，確實死因仍待週一（13日）進一步解剖複驗釐清。

    鄰居指出，死者吳姓老翁育有2子2女，是低收入戶，早年以賣麵維生，一個兒子早已過世，另一個兒子去年發生車禍，迄今昏迷不醒，成了植物人，照顧病父等家庭重擔，全落在老翁的2名女兒身上。但父女身體均有患疾，據了解，大女兒的精神狀況不穩定，父女平日相處並不和睦。

    據調查，吳姓老翁陳屍2樓通鋪床上，頭及雙腿有大量血跡，警消到達時發現他已明顯死亡，大女兒則躺老父身邊，床邊留有一把長30公分的水果刀，警方懷疑就是凶刀，已採鑑刀上血跡送驗。

    據了解，吳姓老翁有失智症狀，大女兒無力照顧，想安排父親到安養院，但父親不同意，父女因此常起口角，警方不排除大女兒涉案嫌弒父。大女兒目前仍在醫院治療，警方派人戒護，將視其精神、意識及身體狀況，再評估是否病房內偵訊，釐清她的涉案程度。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長照悲歌？ 女兒殺9旬老父後自殘釀1死1傷
    2022/06/10 18:00

    長照悲歌？ 女兒殺9旬老父後自殘釀1死1傷
    長照悲歌！照料中風母逾20年 東港男子獲救：想兩人一起解脫
    2022/05/29 21:20

    長照悲歌！照料中風母逾20年 東港男子獲救：想兩人一起解脫

    南科購屋需求增永康市政特區新焦點
    長照悲歌！ 母子雙雙確診子將癱瘓母推下樓致死 自己墜樓受傷
    2022/05/29 20:52

    長照悲歌！ 母子雙雙確診子將癱瘓母推下樓致死 自己墜樓受傷
    不滿保全父未資助 留美女兒偕男友鐵鎚打死棄屍遭檢建請從重量刑
    2022/04/25 14:33

    不滿保全父未資助 留美女兒偕男友鐵鎚打死棄屍遭檢建請從重量刑

    2022全球卓越建設獎桃園榮獲2金2銀
    人倫悲劇！兒亂刀殺死癌末父親又語無倫次 法院裁定羈押
    2021/11/04 18:07

    人倫悲劇！兒亂刀殺死癌末父親又語無倫次 法院裁定羈押
    長照悲歌！78歲翁悶死照顧50年腦麻女 兒出庭替父求情
    2021/03/24 18:58

    長照悲歌！78歲翁悶死照顧50年腦麻女 兒出庭替父求情
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播