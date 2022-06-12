為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄99歲翁被刺死陳屍床上 63歲女兒疑行凶今晨裁定羈押

    高雄99歲吳姓老翁疑遭女兒刺死，今晨召開聲押庭裁定羈押女兒。（資料照）

    高雄99歲吳姓老翁疑遭女兒刺死，今晨召開聲押庭裁定羈押女兒。（資料照）

    2022/06/12 06:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市99歲老翁命案，63歲的大女兒涉嫌重大，檢警相驗發現死者頭顱有刀子插刺傷口，右大腿也有1處較深的刀傷，研判失血過多死亡，確實死因仍待週一（13日）進一步解剖複驗釐清，大女兒疑行兇後，自戕躺在老父身邊床邊，手腕有割痕，現場並留有一把長30公分的水果刀，疑似凶刀，大女兒被列為嫌犯，她醒來後並無大礙，今天清晨檢方聲押獲准。

    據調查，吳姓老翁陳屍2樓通鋪床上，頭及雙腿有大量血跡，警消到達時發現他已明顯死亡，大女兒則躺老父身邊，床邊留有一把長30公分的水果刀，警方懷疑就是凶刀，已採鑑刀上血跡送驗。

    據了解，吳姓老翁有失智症狀，大女兒無力照顧，想安排父親到安養院，但父親不同意，父女因此常起口角，警方不排除大女兒涉案嫌弒父。

    大女兒昨於醫院治療後醒來，警方派人戒護，評估其精神、意識及身體狀況，已無大礙，立即進行偵訊，釐清相關案情後，漏夜押送高雄地檢署，並由法院召開聲押庭，法官今晨裁定羈押。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄99歲翁遭女兒刺死…頭腳都有刀傷 初判失血過多致死
    2022/06/12 00:34

    高雄99歲翁遭女兒刺死…頭腳都有刀傷 初判失血過多致死
    人倫慘劇／63歲精障女兒 弒99歲失智父
    2022/06/11 05:30

    人倫慘劇／63歲精障女兒 弒99歲失智父

    董至成曝：演藝圈瘦腰武器都靠「它」
    長照悲歌？ 女兒殺9旬老父後自殘釀1死1傷
    2022/06/10 18:00

    長照悲歌？ 女兒殺9旬老父後自殘釀1死1傷
    88歲嬤遭52歲逆孫用枴杖打死 解剖發現身上多處鈍力傷
    2022/05/27 17:06

    88歲嬤遭52歲逆孫用枴杖打死 解剖發現身上多處鈍力傷

    全國電子618狂歡購物節 +1元多一件
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播