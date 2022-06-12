高雄99歲翁被刺死陳屍床上 63歲女兒疑行凶今晨裁定羈押

高雄99歲吳姓老翁疑遭女兒刺死，今晨召開聲押庭裁定羈押女兒。（資料照）

2022/06/12 06:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市99歲老翁命案，63歲的大女兒涉嫌重大，檢警相驗發現死者頭顱有刀子插刺傷口，右大腿也有1處較深的刀傷，研判失血過多死亡，確實死因仍待週一（13日）進一步解剖複驗釐清，大女兒疑行兇後，自戕躺在老父身邊床邊，手腕有割痕，現場並留有一把長30公分的水果刀，疑似凶刀，大女兒被列為嫌犯，她醒來後並無大礙，今天清晨檢方聲押獲准。

據調查，吳姓老翁陳屍2樓通鋪床上，頭及雙腿有大量血跡，警消到達時發現他已明顯死亡，大女兒則躺老父身邊，床邊留有一把長30公分的水果刀，警方懷疑就是凶刀，已採鑑刀上血跡送驗。

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據了解，吳姓老翁有失智症狀，大女兒無力照顧，想安排父親到安養院，但父親不同意，父女因此常起口角，警方不排除大女兒涉案嫌弒父。

大女兒昨於醫院治療後醒來，警方派人戒護，評估其精神、意識及身體狀況，已無大礙，立即進行偵訊，釐清相關案情後，漏夜押送高雄地檢署，並由法院召開聲押庭，法官今晨裁定羈押。

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