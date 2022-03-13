亡魂託夢2次 偵查小隊長破人彘懸案

新北市永和警分局偵查隊小隊長張興華碰上人生首次「託夢」奇遇。（記者闕敬倫攝）

2022/03/13 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕去年十二月八日新北市永和區發生駭人聽聞的「人彘」分屍案，保平路旁的瓦磘溝發現無頭、無四肢的浮屍，破案後證實是兒子符冠羣殺害家暴父親後肢解棄屍水溝；永和警分局偵查隊小隊長張興華在偵辦期間，碰上人生第一次「被託夢」的奇遇，還接連被託夢兩次，從警至今從未遭遇超自然現象的他感到嘖嘖稱奇。

警方案發後，過濾監視器及查訪中永和週邊區域，最終鎖定住在永和雙和街的男子符冠羣，他遭逮後坦承不滿父親一再對母親施暴才弒父，伴屍、藏屍後一週後分屍丟進大水溝，符男現仍被羈押中。

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辦案初期由於遺體只有軀幹，缺少頭顱四肢和指紋等重要生物特徵，警方只能以土法煉鋼的方式調查，張興華回想到，當天上班前的晚上，他就突然夢到一個奇怪影像，夢中有個模糊的身影不停哭訴說自己遭到謀害，全身都被肢解、冤屈難伸，希望警方能幫他找出兇手，和不見的身體其餘部位。

死者哭訴自己遭謀害、肢解

張興華說，警方當日白天隨同搜救隊在瓦磘溝大排一帶搜索遺骸，但因水流通往新店溪，殘肢可能已沖入新店溪流，搜索難度相當高，他站在棄屍現場，心中對受害者默念：「現在辦案陷入瓶頸，查不出您的身分，如果真的需要幫忙，麻煩再給弟兄們多一點線索。」

結果警方下午就找到頭顱，同時也分析出兇嫌符男身分，發現棄屍者竟是死者的親生兒子，眾警唏噓之餘，深夜即前往符家外埋伏、攻堅，順利逮人。

從警30年 首次親身經驗

張興華指出，同事將符男帶回偵訊後，沒想到當晚他返家休息時，竟又再度夢到死者託夢，拜託警方幫忙找回他失蹤的四肢，讓他能夠安心投胎。

「我這輩子從未遇過受害人託夢，這次算是人生頭一遭！」張興華說，他從警至今近卅年，辦過各類大小凶案、命案，有時也聽說警界弟兄遇到命案時，會發生科學無法解釋的特殊體驗，有些同僚也曾有被死者託夢的經驗。

張興華說，他入行以來只聽過別人的靈異經驗，自己從來沒碰過，沒想到這次就遇上了，讓他對「含冤託夢」一事有全新體悟，相信世間萬事萬物終歸會「天理昭彰、報應不爽」。

消防人員將人彘浮屍撈上岸。（記者徐聖倫翻攝）

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