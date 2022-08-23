台女赴澳竟遭「防疫人員」登門逼打砲 威脅若不從就趕回台灣

台灣一名女子去年到澳洲留學時，出現一名自稱是防疫人員的男子登門指控其違反防疫規定，要求發生性關係，否則就將她驅逐回台灣。（圖翻攝自推特）

2022/08/23 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名女子去年到澳洲留學時，乖乖配合該國防疫政策接受隔離，沒想到出現一名自稱是防疫人員的男子登門指控其違反防疫規定，要求發生性關係，否則就將她驅逐回台灣。今天（23日）該名男子被維多利亞州法院判處3年6個月徒刑。

綜合外媒報導，來自維多利亞州首府莫爾本的26歲男子阿沃（Abdulfatah Awow），去年在維州衛生部門的包商工作，負責檢查該州人民和旅客的隔離情況，沒想到他卻藉職務之便，偷偷記下民眾個資。去年7月14日，阿沃就假冒政府防疫人員，打電話給一名從台灣到澳洲求學的女子，稱女子違反防疫規定，他有權將其驅逐回台灣。

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之後阿沃又說，他有女子的電話、地址和簽證等資料，為確實了解隔離情況，他需要進行「家訪」。當天晚上9點20分左右，阿沃到了女子的居處，儘管女子強調自己都有遵守相關規定，但阿沃堅稱女子違法，還威脅若想避免麻煩，就跟他發生關係，如果女子願意讓他「高興」，那他就會提供保護，以免女子被驅逐出境。

這名台灣女子果斷拒絕，也還好當時有室友在，阿沃只能倖倖然離去，但事後仍多次透過電話騷擾女子。之後女子友人報警，整件事才曝光，阿沃也馬上被逮捕：女子本人則因擔憂受害產生心理疾病，決定從維州搬到雪梨。

阿沃被羈押一年後，此案今天於維州法院開審。法官埃利斯（Angela Ellis）痛批，阿沃的行為嚴重影響民眾對防疫人員的信任；阿沃則辯稱，自己沒有要求對方與自己發生性行為，單純只是到女方家解釋她違反了哪些規定而已。最後法官判處他3年6個月徒刑。

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