設備完整 桃市消防局火災證物鑑定實驗室獲國際認證

桃園市政府消防局火災證物鑑定實驗室取得國際認證。（桃園市政府提供）

2024/07/05 13:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局火災證物鑑定實驗室，近年來添購移動式穿透影像設備、3D雷射掃瞄儀等設備，扮演發生火災後針對火場殘跡調查與鑑定的重要角色；消防局長龔永信說，實驗室精進品質管理、標準作業流程，5月間取得國際標準化組織的ISO/IEC 17025認證，6月間取得實驗室認證聯盟（ILAC-MRA）相互承認的文書認可，順利達成國際認證目標。

龔永信說，火災現場殘跡常因火勢、高溫而破壞，如何由現場殘跡進行調查、鑑定而研判起火原因，具有相當程度的挑戰性，但調查與鑑定的結果攸關民眾權利，所以消防局持續強化火災證物鑑定實驗室設備，也盼調查與鑑定能力能達到國際認證。

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消防局於今年1月間向財團法人全國認證基金會（TAF）提出申請，經文件審查通過後，主評審委員與技術評鑑委員於3月間前往火災證物鑑定實驗室進行現場評鑑，終於5月間通過ISO/IEC 17025認證，消防局火災調查科長曾瓊萱說明，該認證是國際上公認測試與校正實驗室能力一般要求事項；因TAF與國際實驗室認證聯盟已簽署相互承認協議的專業非營利性第三公正認證機構，火災證物鑑定實驗室因此也於6月間取得國際實驗室認證聯盟相互承認的正式文書認可，達成國際認證目標。

桃園市政府消防局火災證物鑑定實驗室取得ISO/IEC 17025認證。（桃園市政府提供）

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