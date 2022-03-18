台女、義男爭女兒 學校律師：基於生活安定原則，大法官是對的

女童寫信給法官求情，前空姐的母親也希望能由女兒自己決定跟誰。（圖擷自臉書，本報合成）

2022/03/18 22:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台籍空姐與義大利籍富商的爭奪女兒親權大戰，本月14日於女童就讀學校，上演搶人大作戰之後，憲法法庭的大法官認定事態嚴重，恐影響女童的身心發展權，今天（18日）緊急裁定暫時停止執行女童返回義大利的處分，女童暫時可留在台灣，對此，14日協調雙方的學校律師林瓊佳說，基於生活安定原則，大法官上述裁定是對的。

林瓊嘉說，對孩子而言，「生活安定原則」是重要考量，國外判例不乏以孩子在當地已生活一年或三年之久，當作裁判的重要依據，因此，大法官裁定是對的，他強調，孩子不是「物」，不能夠「交付」，學校是教育與保障學生之地，不能在學校強制執行，另外，母親在義大利是「被告」，將孩子帶到義大利，母親更為擔心。

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林瓊嘉表示，父母雙方都需要時間緩和下來，母親希望由孩子決定要跟誰，尊重孩子的意願，但也不能強迫孩子做選擇，父母雙方花時間和緩下來，也才能對孩子做出最佳利益的決定。

此爭女案源於台灣空姐與義大利籍富商，8年前非婚生下女兒，義大利富商五年前將女兒私自帶往義大利，她跑到義大利，以女兒護照遺失，需補辦護照為由，把女兒帶回台灣，男方到台灣打官司爭取親權，法院裁定女童由男方監護，男方遂向台中地院聲請強制執行，進而上演一群人到學校執行搶人的鬧劇。

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