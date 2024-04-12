女律師游淑惠陪同點交遭縱火罹難 助理不捨：她是好人......

游淑惠律師陪同表弟妹進入屋內點交，不到1分鐘，楊男即縱火。（中市消防局提供）

2024/04/12 11:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕昨天陪同表弟妹點交房屋，不幸被當事人楊超智縱火罹難的女律師游淑惠，是具有法學碩士學位，在高雄市執業20多年之久的資深律師，她的助理在臉書發文指出，游淑惠不但幫扶助對象打官司，還會借錢給當事人，甚至是揪團找朋友向當事人買東西的好人。

另外，被害人（傷者林其德、死者林婉婷之父）是用2000萬元，買下楊男市價1500萬元房子，楊男積欠500萬元債務免除之外，買家林父還多借給楊男200萬元，並簽租約讓楊男繼續住，是因楊男不付租金且而終止租賃，這些都有法官認證（判決）。

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針對楊男與林男雙方買賣過程，據指出，楊男經營家庭五金與海鮮生意失敗，又離婚且中風，林男是楊男上游廠商，楊男積欠林男500萬元，另外也積欠銀行債務，林男遂向楊男買下房屋，也就是昨天的火場透天厝，價金是2000萬元，林男免除楊男借500萬元欠款，又再借給楊男200萬元，亦即支付2700萬元，雙方再簽契約，由楊男每月支付2萬5000元，繼續與前妻兒子一起居住，但1年多前楊男欠繳房租，林男催促繳納或搬遷，楊男拒絕後，林男向法院提起返還房屋勝訴。

在高雄執業的律師游淑惠，則是死者林婉婷與傷者林其德的表姊，精通房地產案件的她，昨天陪同表弟妹點交時，一進入屋內，就被藏好汽油，預謀行兇的楊男，關閉大門潑灑汽油縱火，與表妹林婉婷一起罹難。

罹難的游淑惠律師助理，發文澄清房子買賣過程，並強調游律師是熱心助人的好律師。（記者張瑞楨翻攝）

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