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    義男、台女爭奪女兒大戰 驚動大法官緊急出手護童

    台籍空姐自錄影片向男方喊話。（記者許國楨翻攝）

    台籍空姐自錄影片向男方喊話。（記者許國楨翻攝）

    2022/03/18 19:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕台籍空姐與義大利籍富商的爭奪女兒親權大戰，17日案件才送到憲法法庭，大法官認定事態嚴重，恐影響女童的身心發展權，18日緊急裁定暫時停止執行女童返回義大利的處分，換言之，女童在正式釋憲結果出爐前，仍可留在台灣。

    女方與義籍富商原為情侶關係，2014年在台生下一女，而後雙方分手，男方以回義大利探親為名，提前把女兒帶回母國；女方不滿，飛到義大利，先以女兒護照遺失為名，向駐外使館申請補發，再私下把愛女帶回台灣。

    男方不滿女兒被女方帶走，2019年跨海提告，聲請暫時處分，台北地院童裁定男方在本案實體判決出爐前，可以暫時先把女兒帶到義大利同住。女方提起抗告，今年2月23日被最高法院駁回確定。

    女方憂心女兒隨時會被強制帶往義大利，17日針對該確定裁定提起憲法訴訟，除了聲請宣告該裁定違憲以外，還聲請暫時停止執行裁定，也就是希望女兒在釋憲判決出爐前，能停止執行返回義大利的處分。

    案件吵得沸沸揚揚，大法官破天荒即時審查，18日緊急裁定准許女方的暫時停止執行聲請。

    大法官解釋，跨國父母在行使未成年子女的親權上，攸關小孩身心能否健全發展，若立刻執行北院的裁定，強制女童返回義大利，恐嚴重影響她的憲法權利，為免女童身心健全發展的憲法權利受到難以回復的重大損害，並考量本件具有急迫性與必要性，裁定准許在釋憲判決出爐前，暫時停止執行。

    簡言之，北院裁准男方可帶女童返回義大利的暫時處分，該裁定是否違憲？大法官尚未進行實質審查，但為了保護女童身心發展權，大法官在判決出爐前，先裁定准許停止執行強制女童返回義大利，讓她暫時能夠留在台灣。

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