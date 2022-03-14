義富商跨海爭女兒 空姐哽咽喊話：聽聽寶貝的心聲

詹女自錄影片向義大利富商喊話。（記者許國楨翻攝）

2022/03/14 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐爭8歲女兒監護權，法院裁定空姐今需移交女兒給富商，詹女透過影片向藍男哽咽喊話，表示不是不願意讓女兒跟爸爸回義大利，而是藍男過去5個月來拒接女兒電話，已逐漸失去孩子的信任及依賴，希望他能在台與女兒生活一段時間，重新建立親子關係，「我會很開心送女兒去義大利！」

詹女在自錄影片說，「這麼久的以來，你一直拒絕跟我對話，我只能透過影片對你說說我的想法，從孩子出生那一天開始，我所做的一切都是以小孩子能夠擁有父親、母親的愛為基礎考量，甚至在你沒有辦法原諒我生下孩子的這件事情以來，我背負著這一個責備，我還是願意把共同監護跟你一起分享，我相信你跟我都一樣非常愛著小寶貝。」

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「不管過去發生什麼不愉快的事情，那是我們大人應該面對的，現在我們應該彼此放下成見，應該為了守護為我們的寶貝女兒，不要去傷害她，去年9月開始，一直到妹妹生日那天你才打電話給她，這5個多月以來，你每一次不敢接她的電話，她每一次更傷心更失望，已經逐漸失去對你的依賴跟信任，在這樣的情況下，你要她去義大利生活這件事情，她還是充滿的恐懼，更徬徨，晚上會偷偷的哭著入睡。」

詹女強調，不是不願意讓女兒和藍男一起去義大利，是希望藍男能在保護女兒的前提下，來台灣和女兒好好處一陣子，重新建立起親子關係，讓孩子放下對其的不信任與無法信賴，等她準備好了，說得出，「媽咪我要跟爸爸一起去」的時候，她一定能開心的目送2人出發前往義大利，希望藍能夠放下成見，坐下來聽聽孩子的心願與想法。

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