義大利富商到校爭女 女童：希望父母和好陪我長大
〔記者蔡淑媛／台中報導〕義大利籍藍姓富商與台籍詹姓空姐爆發爭女大戰，法院日前裁定藍姓富商擁有監護權，詹姓空姐須在14日移交，之前8歲女童曾寫信希望留在台灣，前天再次向媽媽表達不要回義大利、要媽媽跟爸爸說情；今天女童依舊到校上課，父母卻在學校展開搶人拉鋸戰。立委張廖萬堅接受詹女陳情今天居中協調，聽到女童說「希望父母和好，陪我長大」，感嘆大人感情破裂，卻讓無辜小孩承受後果，讓人心碎。張廖萬說，今天法院強制執行無果，女童暫時仍由詹女照顧。
法院裁定藍男取得單獨監護權，並強制交付，女童不願意跟父親回義大利，今早上仍照常上學，執行官為此與雙方律師到女童就讀的國小執行交付；張廖萬堅表示，女童情緒仍激動，相當抗拒，他也對藍姓富商好言相勸，女兒現在仍認父親，是否能先花點時間留在台灣與女兒培養感情後再做決定。
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張廖萬堅也說，為避免女童父母直接在學校上演搶人大戰，父母雙方及其律師、法院執行官等人溝通，女童在學校仍上完課，並得到舞蹈比賽第3名的獎狀，顯見女童在台灣及學校適應良好。稍晚詹女律師也向法院遞交聲明異議狀，希望留下女童。
張廖萬堅表示，女童在台灣已經居住3年，很適應環境，也已就讀小學，祖父母及媽媽都照顧很好，女童不會義大利文，且已有表意能力，多次表達要留在台灣。
張廖萬堅說，台灣與義大利無司法互助，但尊重海牙公約的精神，剛藍父的律師利用訴訟策略，贏得監護，但藍男打官司爭取親權，法院裁定在官司未確定前就判暫由藍男監護，而女童在慣居地台灣一直被照顧良好，認為交付裁定粗糙，希望能以保障兒童最佳利益，期盼能暫緩執行，加上義大利疫情，讓女童先留台灣，藍男能先修補父女關係，輔導、心理人員也能評估女童狀態，再做決定。