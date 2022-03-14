義大利富商到校爭女 女童：希望父母和好陪我長大

法院裁定交付執行移交女兒給富商滿執行官到學校溝通並徵詢女童意願。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/03/14 22:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕義大利籍藍姓富商與台籍詹姓空姐爆發爭女大戰，法院日前裁定藍姓富商擁有監護權，詹姓空姐須在14日移交，之前8歲女童曾寫信希望留在台灣，前天再次向媽媽表達不要回義大利、要媽媽跟爸爸說情；今天女童依舊到校上課，父母卻在學校展開搶人拉鋸戰。立委張廖萬堅接受詹女陳情今天居中協調，聽到女童說「希望父母和好，陪我長大」，感嘆大人感情破裂，卻讓無辜小孩承受後果，讓人心碎。張廖萬說，今天法院強制執行無果，女童暫時仍由詹女照顧。

法院裁定藍男取得單獨監護權，並強制交付，女童不願意跟父親回義大利，今早上仍照常上學，執行官為此與雙方律師到女童就讀的國小執行交付；張廖萬堅表示，女童情緒仍激動，相當抗拒，他也對藍姓富商好言相勸，女兒現在仍認父親，是否能先花點時間留在台灣與女兒培養感情後再做決定。

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張廖萬堅也說，為避免女童父母直接在學校上演搶人大戰，父母雙方及其律師、法院執行官等人溝通，女童在學校仍上完課，並得到舞蹈比賽第3名的獎狀，顯見女童在台灣及學校適應良好。稍晚詹女律師也向法院遞交聲明異議狀，希望留下女童。

張廖萬堅表示，女童在台灣已經居住3年，很適應環境，也已就讀小學，祖父母及媽媽都照顧很好，女童不會義大利文，且已有表意能力，多次表達要留在台灣。

張廖萬堅說，台灣與義大利無司法互助，但尊重海牙公約的精神，剛藍父的律師利用訴訟策略，贏得監護，但藍男打官司爭取親權，法院裁定在官司未確定前就判暫由藍男監護，而女童在慣居地台灣一直被照顧良好，認為交付裁定粗糙，希望能以保障兒童最佳利益，期盼能暫緩執行，加上義大利疫情，讓女童先留台灣，藍男能先修補父女關係，輔導、心理人員也能評估女童狀態，再做決定。

女童媽媽錄影喊話希望孩子父親來台與女兒相處一段時間，聽聽女兒的心願及真實的想法，可以跟他一起放下成見，陪伴小孩。（詹女提供）

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