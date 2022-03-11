8歲女童之爭 北院：生母不法行為比生父嚴重，判由生父監護

詹姓前空姐帶著與義大利藍姓富商所生的8歲女兒的監護權之爭，台北地院今天特別說明案情始末。（資料照）

2022/03/11 19:44

〔記者張文川／台北報導〕詹姓前空姐帶著與義大利藍姓富商所生的8歲女兒回台，開記者會指控富商私自將女兒帶往義大利後音訊全無，她為了救女兒獨自前往義大利，花了快1年才把女兒帶回，今有電台主持人在臉書公布女童寫給總統的手寫信，引發關注；對此，台北地院今公布裁定今年1月6日裁定由女童單獨行使監護權的理由，指出生母以觸犯刑法的手段（謊稱女兒遺失申請補發）把女兒從義大利帶回台灣，比生父當初提早10天把女兒帶去義大利還嚴重，且女兒在台、義兩地生活都很適應，審酌後於裁定由生父單獨行使監護權，並在本案定讞前，暫交由父親監護。

北院強調，本案雖是家事案件，但為了避免民眾接收之資訊不完整，特別公布案件始末與裁定理由。全案過程是，女童生父是義大利籍，生母為台灣籍，二人沒有婚姻關係，女童出生後由父母約定共同行使親權；2017年間生母原本同意藍男帶女兒至義大利20天探望祖母及慶祝聖誕節，但生父未經生母同意，提早9天帶女童至義大利，且未依約定時間將女童送回台灣。

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生母察覺女童提早出發至義大利後，向北院提起改定親權行使訴訟，並聲請假處分，要求命令生父不得將女童帶離國內，雖經一、二審裁准，但最高法院認定當時女童在義大利，沒有限制生父帶女童離開台灣的必要，因此發回更審，高院更一審改裁定駁回生母的聲請。

2019年間，生母至義大利探視女童，期間女童雖與生父同住，也與E母有相當互動，且在義大利生活適應良好，融入國際幼兒園，可用流利中英文交談，沒有不適應或困擾，但生母於同年1月以護照遺失為由，向我國駐義大利代表處申請補發子女護照，再持補發的護照將女童帶回台灣。

生父為此，又在台灣以只能跟女童、詹女短暫視訊，希望女童至義大利探望發生嚴重車禍的祖父，向北院聲請假處分，請求由生父帶女童回義大利同住，北院家事庭裁定在改定親權行使的訴訟確定前，女童應立即返回慣居地義大利與生父同住，女童每半年可在台灣與E母同住2星期。生母抗告、再抗告都被駁回確定，但生母已2年未遵守裁定，將女兒交付生父。

北院家事庭法官調查後，今年1月6日裁定由生父單獨行使女童監護權，理由包括，監理人訪視報告顯示，雙方雖對女童關愛至深，但對於如何行使親權，沒有共識且對立，女童返台後，生母不積極讓生父與女童聯繫，甚至阻絕生父的聯繫，顯有疏失，且對女童的未來無明確規劃，雙方對立爭奪親權已導致女兒的忠誠議題，影響子女心理健全，生母更有經核發緊急保護令、交付子女裁定、召開記者會的不友善行徑，甚至謊稱護照遺失而補辦護照帶回女童，顯非善意之父母，侵害生父及女童的親權。

本院核發108年度家暫字第46號暫時處分裁定後，生母已2年未依照法院裁定交付女童，致使生父必須聲請強制執行交付子女，生母並未考量女兒的最佳利益，對女兒生父不友善。

法官認為，生父生母分住台、義兩地，法官更著重由誰擔任親權人會使女童更具自由發展性，不致因子女忠誠議題而與另一方疏離，且可充分獲得父母關愛，考量生母不法將女童帶回台灣的行為，致女童與父親分隔2年多的事實，且在照顧女童及生父之聯絡、相處上，均非友善、妥適，女童回台後，一度連法院都無法知悉女童去向，生母迄今未遵守法院之暫時處分裁定將女童交給生父，導致生父無法順利了解女兒之生活情形，已影響子女成長及安全，有必要改定親權行使。

裁定指出，生父2017年帶女童至義大利，生母於2019年將女童帶回台灣，都未經對方同意，非法移置女童離開慣居地，妨礙對方行使親權行使，2人都符合海牙公約「國際誘綁子女」的要件。但生父是取得生母同意，可帶女兒至義大利，但只是提早10天前往義大利；生母卻是謊稱護照遺失而申請補發子女護照，以犯罪手段達到使女兒離開已經慣居一年的義大利的目的，行為比生父更嚴重。

法官審酌，女童適應力極強，生父與生母來回跨國誘綁之後，不論在義大利或台灣，都能在短期內於家庭、學校適應良好，且雙方與女童的親子連繫及家族系統支持都佳；然而，女童在父母兩度國際搶奪之下，對身心發展仍有影響，生母犯行比生父嚴重，參酌海牙公約對於非法移置子女的國際誘綁事件的處理方式，應使子女立即返回慣居地的原則，故裁定在改定親權行使的一審裁定確定前，裁准生父請求生母返還女兒並回到慣居地義大利。

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