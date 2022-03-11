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    離開媽媽心會碎掉......空姐義大利富商爭女 女童手寫信悲訴想留台灣

    空姐媽媽與愛女的合照。（資料照）

    空姐媽媽與愛女的合照。（資料照）

    2022/03/11 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名詹姓空姐與義大利富商爭奪8歲女兒的監護權，台灣法院一審將監護權判給男方，遭質疑未能保護國人權益，廣播節目主持人阿晃更在臉書貼出8歲女童的手寫信，內容提到她想留在台灣，但將在本月14日被爸爸帶到義大利，女童悲訴如果被帶離最愛的媽媽，她的心會碎掉，讓人看了格外心酸。

    廣播節目主持人阿晃在臉書表示：「我一直在想，有沒有什麼事，比一個孩子離開母親還要痛苦的呢」，他貼出女童的手寫信，女童在信中表示，自己在台灣出生長大，但3月14日就會被爸爸帶走，而她想要留在台灣，跟媽媽、阿嬤和阿公一起生活，女童表示，台灣是她熟悉的地方，有她愛的朋友、老師和親戚，所以不想去義大利。

    女童在信中說：「請小英總統、法官們可以聽我的意願嗎」，她說自己在台灣生活的很快樂，如果被帶離她最愛的媽媽，「我的心會碎掉，而且我會受不了」。

    阿晃表示，他想要請所有的朋友，包括台中市長盧秀燕以及知名律師呂秋遠幫忙，保護一個弱勢的母親。呂秋遠目前已經做出回應，在文章底下留言「我來想辦法」。

    回顧整起事件，詹姓空姐10年前與義大利富商相遇，兩人未婚生女，未料富商之後出現家暴行為，兩人分手後為了女兒的監護權跨國纏訟，台灣法院認為雙方都有私自帶兒童出國的行為，涉嫌跨國擄拐兒童，但空姐情節較重，判她監護權官司敗訴。

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