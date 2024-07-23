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「十大槍擊要犯」小南門前幫主黃建偉在中國遭槍決 家屬低調辦完告別式

黃建偉已於6月底在桃園舉辦告別式。（讀者提供）

黃建偉已於6月底在桃園舉辦告別式。（讀者提供）

2024/07/23 13:07

黃在中國犯下綁架、殺人、非法拘提等被判處死刑

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園小南門前任幫主「矮仔偉」黃建偉，曾被刑事局列為「十大槍擊要犯」，被判無期徒刑後潛逃中國，又在中國犯下綁架、殺人、非法拘提等案件被判處死刑，傳出他已在今年6月間遭槍決伏法，家屬低調將「矮仔偉」火化，已於6月底在桃園舉辦告別式。

黃建偉於2002年間，因懷疑女友劈腿小弟，先對女友潑酸毀容，再找小弟算帳未果，竟遷怒小弟的舅舅，與手下聯手潑硫酸、將他凌虐致死，動手的小弟被判無期徒刑，但黃四處躲藏期間，又犯下多位立委、議員服務處槍擊案，最後逃亡至中國。

黃男在廣東省東莞、珠海一帶藏匿，並涉及多起暴力、綁架及命案，2018年間涉及擄走李姓台商並向家屬勒索贖金3000萬元，家屬透過地下匯兌付款，李男才獲返台並報案，而黃男於2019年間因涉犯擄人勒贖重罪，被中國中級人民法院判處死刑，緩刑2年執行，黃男提起上訴後，高級人民法院維持原判，2022年再度緩刑2年，今年6月間黃男遭到槍決。

據悉，黃男遺體由家屬領回，並於6月底在桃殯舉辦告別式，當時未辦公祭也不對外通知。

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