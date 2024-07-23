新北警執行13天掃黑肅槍專案 查獲「國際禁用」達姆彈

警方將劉姓男子依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/23 16:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊進行掃黑肅槍，掌握59歲劉姓男子擁槍自重，前日持搜索票前往查緝，劉男見警方到來自認無處逃，主動交付2把改造手槍與子彈5顆，警方赫見其中2顆子彈為國際禁用的「達姆彈」，殺傷力極強，警詢後將劉男送辦。

據了解，達姆彈又稱「開花彈」、「炸子」，19世紀時英國研發的產品，有各種口徑，手槍彈、步槍彈皆有。達姆彈雖然穿透力低，彈爆炸性強，如字面意思，打中就會「開花」，造成的傷口是子彈口徑的數倍，也因為殺傷力太大，19世紀末海牙公約禁止戰爭中使用。

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警方掌握情資，劉男沒有特殊幫派背景，但在地方上小有勢力，且擁槍自重，經過長期蒐證，前日派員前往劉男住處查緝。劉男主動交付槍枝、子彈，稱手槍本是模型槍，朋友寄放在他這邊，而他自學改槍，將2把模型槍改造成有殺傷力的手槍。警詢後，依槍砲罪嫌將劉男移送法辦。

新北市刑大執行為期13天「掃黑肅槍行動」，檢肅竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會等幫派分子計8件48人，並查扣現金30萬餘元、鎮暴槍、空氣槍、各式刀械球棒等證物；另非法持有槍械計5件，共查獲各類槍枝計7把，且在新北市新莊區緝獲改造槍械工廠。

新北市刑大表示，警方全力投入查緝非法槍械，深入追查槍枝來源，掃蕩改造槍械工廠，同時秉持「幫派零容忍」，強力打擊幫派不手軟，如有幫派成員滋事，必會從嚴究辦，並持續對幫派營生據點實施威力臨檢，斷絕其非法經濟來源，展現新北市警局淨化社會治安，創造安居樂業環境之決心。

警方扣回2把改造手槍、5顆子彈，其中紅圈處為國際禁用的「達姆彈」。（記者徐聖倫翻攝）

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