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    義大利纜車14死事故唯一生還兒童 在監護權爭奪戰中遭綁架

    義大利今年5月發生14死纜車墜落事故，只有6歲男童重傷倖存，沒想到他在當地和以色列的親屬隨即展開監護權爭奪戰。（歐新社）

    義大利今年5月發生14死纜車墜落事故，只有6歲男童重傷倖存，沒想到他在當地和以色列的親屬隨即展開監護權爭奪戰。（歐新社）

    2021/11/27 12:52

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利斯特雷薩今年5月發生纜車墜落事故釀成14人死亡，只有6歲男童比蘭（Eitan Biran）重傷倖存，孰料他在當地和以色列的親屬隨即展開監護權爭奪戰，過程中比蘭被帶到以國首都特拉維夫，涉嫌將其綁架的嫌犯已落網。

    《衛報》報導，比蘭在纜車悲劇中失去了外曾祖父母、父母和2歲的弟弟，義大利法院事後將臨時監護權判給了倫巴底大區帕維亞的家屬，比蘭傷癒出院並準備回到學校上課，怎知祖父佩萊格（Shmuel Peleg）卻夥同以國前職業軍人阿隆（Gabriel Abutbul Alon）於9月11日開車載走比蘭。

    據了解，當時由阿隆駕駛車輛穿越義大利邊境抵達瑞士盧加諾（Lugano），再將比蘭送上私人飛機前往特拉維夫，義國警方隨即針對阿隆發布國際通緝令，並透過手機定位成功鎖定阿隆逃到賽普勒斯，最終以綁架未成年人的罪嫌將他逮捕歸案。

    另外，以色列法院裁定小孩必須返回義大利，祖父佩萊格必須支付1.8萬歐元（約新台幣56.8萬元）的相關支出和訴訟費，不過由於以色列家屬還在考慮是否提出上訴，因此法院判決尚未執行。

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