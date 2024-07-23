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刑事局公布第二季網路平台「假投資」廣告 臉書下架逾4萬則居首

刑事局公布今年第二季網路廣告平台刊登「假投資」廣告排名，當中通報Meta下架其旗下Facebook臉書的投資詐騙廣告高達4萬6517則居首（刑事局提供）

刑事局公布今年第二季網路廣告平台刊登「假投資」廣告排名，當中通報Meta下架其旗下Facebook臉書的投資詐騙廣告高達4萬6517則居首（刑事局提供）

2024/07/23 16:38

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告，常冒名政商、財經各界人士，讓民眾產生混淆誤認而上當，刑事局為此公布今年第二季網路廣告平台刊登「假投資」廣告排名，當中通報Meta下架其旗下Facebook臉書的投資詐騙廣告高達4萬6517則居首，其次為通報Google下架投資詐騙廣告1466則居次，再度呼籲，民眾應提高警覺，切勿輕信。

刑事局表示，刑事警察局去年6月28日至今年6月30日止，共移請網路廣告平台業者，下架逾13萬則投資詐騙廣告，而曾遭警方通報下架之相似內容投資詐騙廣告仍持續出現，常見的詐騙廣告內文關鍵字，如「AI妖股」、「最強黑馬股」、「飆股特別通知」、「免費贈書或公益送書」、「限時免費領取千萬不要錯過」以及宣稱「公開唯一官方LINE帳號」等等。

刑事局強調，網路廣告平台業者應擔負企業社會責任，透過雙管齊下方式與政府機關共同合作打擊詐欺，解決違法投資廣告氾濫的問題，避免民眾受害，也提醒民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊。

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